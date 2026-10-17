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CronacaPerugia

Perugia, un tirapugni e marijuana durante i controlli dei Carabinieri: denunciati due giovani

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Nei guai un 27enne e un 21enne. I militari hanno sequestrato anche una pistola ad aria compressa, un bilancino di precisione e 80 pallini in metallo.

PERUGIA – Due giovani denunciati e diverso materiale sequestrato. È il risultato di alcuni controlli effettuati dai Carabinieri a Perugia, durante i quali sono stati trovati un tirapugni in metallo, della marijuana e una pistola ad aria compressa senza il tappo rosso.

L’intervento è stato effettuato dai militari della Stazione di Perugia-Fortebraccio, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia di Perugia.

Tutto è cominciato con il controllo di un 27enne. I Carabinieri hanno perquisito il giovane e successivamente anche il negozio di cui è titolare, trovando un tirapugni in metallo, subito sequestrato.

Gli accertamenti sono poi proseguiti nella sua abitazione. Qui, nella stanza utilizzata da un altro giovane di 21 anni, i militari hanno trovato 9,5 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, una pistola ad aria compressa priva del tappo rosso e 80 pallini in metallo compatibili con l’arma.

Anche questo materiale è finito sotto sequestro.

Al termine dei controlli, entrambi i giovani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Perugia. Per il 27enne l’ipotesi di reato è quella di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, mentre il 21enne dovrà rispondere dell’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione rientra nei controlli che i Carabinieri stanno effettuando sul territorio per contrastare lo spaccio di droga e i reati contro la persona.

Per i due giovani, denunciati in stato di libertà, vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.

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