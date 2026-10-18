Volley B, Castello parte col piede giusto: 3-0 alla Sirdeco Pescara

Il primo punto della stagione porta la firma di Cappelletti. Anche l’ultimo. In mezzo ci sono tre set in cui il Città di Castello Pallavolo ha fatto capire di non essere salito in serie B per fare da comparsa. All’esordio casalingo i biancorossi di Marco Bartolini battono 3-0 la Sirdeco Pescara (25-17, 25-15, 25-20), spinti da un pubblico che non ha smesso di farsi sentire.

Il migliore è Bongiorno, 14 punti e una continuità che Pescara non è mai riuscita a fermare. Dietro di lui Troiani in regia e capitan Lensi in seconda linea. Nel primo set Castello scappa subito sul 4-1 e poi sull’11-6. Gli abruzzesi si riavvicinano, anche per qualche errore al servizio dei padroni di casa. Poi Cappelletti trasforma due grandi difese di Lensi e il parziale si chiude 25-17.

Il secondo set è il più netto. Pescara passa avanti solo sul 4-5 con l’esperienza di Bertoli. Troiani libera Bongiorno, Conti e Stoppelli mettono in difficoltà la ricezione ospite. Pipe di Conti, muro di Volpi e Bongiorno, ed è 16-7. Chiude Francesco Cesari, entrato al posto di Cappelletti: 25-15.

Nel terzo arriva l’unico momento difficile. Bartolini fa ruotare anche il secondo libero Leonardo Cesari, Bertoli trova il turno giusto in battuta e la Sirdeco va sul 4-7. Castello rimonta, ma sbaglia qualcosa di troppo e sul 16-18 la partita è aperta. Il muro di Troiani su Sensi rimette le cose a posto. Cappelletti sfonda per il 22-20, Volpi ferma ancora Sensi, e la chiusura è sempre di Cappelletti.

«All’inizio c’è sempre un po’ di emozione – racconta Lensi – e il pubblico ci ha aiutato a superarla. Nei primi due set abbiamo giocato bene, poi siamo calati e Pescara ne ha approfittato. Nel finale abbiamo ritrovato il nostro gioco. Da neopromossa era importante partire bene, perché ancora non conosciamo il livello del campionato». Ora la festa, poi da martedì si pensa alla trasferta di Jesi.

IL TABELLINO



Città di Castello Pallavolo – Sirdeco Pescara 3-0 (25-17, 25-15, 25-20)



CITTÀ DI CASTELLO: Troiani 2, Bongiorno 14, Conti 4, Cappelletti 9, Stoppelli 1, Volpi 5, Lensi (L1), F. Cesari 1, Panizzi, L. Cesari (L2). N.E.: Valenti, Rumori, Martinelli. All. Bartolini.



SIRDECO PESCARA: Mariella, Bertoli, Sensi, Cocco, Di Buono, Vita, D’Andreamatteo (L1), Di Fabio, Veronese (L2), Reale. N.E.: Foti. All. Cesarone.

Arbitri: Albonetti di Grosseto e Scarpitta di Siena.