Search
EventiIn evidenzaSan Giustino

San Giustino, le vetrine si vestono d’autunno per la Fiera Sapori e Mestieri

Data:

Una zucca sul bancone, qualche ramo intrecciato, un pugno di foglie secche accanto alla merce. A San Giustino basta fare due passi in piazza per accorgersi che qualcosa è cambiato. In vista della Fiera Sapori e Mestieri 2026 i negozi del centro hanno rinnovato le vetrine, e lo hanno fatto tutti insieme, seguendo un tema comune: l’autunno.

L’iniziativa è nata grazie al contributo dei commercianti delle piazze. I colori scelti sono quelli della stagione: ocra, rame, mattone, marrone dorato. Negli allestimenti compaiono zucche decorative, piccoli oggetti in legno, rami e foglie. Il risultato è un percorso uniforme, riconoscibile a colpo d’occhio, in cui ogni vetrina richiama le altre senza perdere la propria identità.

L’idea è semplice. Non si tratta solo di decorare, ma di mettere in mostra i prodotti dentro uno scenario che li valorizzi e che inviti chi passa a fermarsi un momento in più. Un modo per dare al centro un’immagine unitaria proprio nei giorni in cui le piazze si riempiono di visitatori.

Per i commercianti è anche un segnale. Fare squadra, in un periodo in cui i negozi di vicinato devono trovare nuovi modi per farsi notare, può fare la differenza. E la fiera è l’occasione giusta per mostrarlo.

Le vetrine resteranno allestite per tutto il periodo della festa. Chi arriva a San Giustino per gli stand e le iniziative della Fiera Sapori e Mestieri troverà così anche le piazze del paese pronte ad accoglierlo.

Commenti
Previous article
Volley B, Castello parte col piede giusto: 3-0 alla Sirdeco Pescara
Next article
La Pietralunghese si prende il derby: Gagliardi e Locchi firmano il 2-0 al Trestina

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Umbertide, nasconde la cocaina tra i capannoni: arrestato un 32enne

Redazione Redazione -
Si aggirava tra i capannoni della zona industriale di...

La Pietralunghese si prende il derby: Gagliardi e Locchi firmano il 2-0 al Trestina

Redazione Redazione -
Primo successo casalingo in Serie D per i rossoblù,...

Volley B, Castello parte col piede giusto: 3-0 alla Sirdeco Pescara

Redazione Redazione -
Il primo punto della stagione porta la firma di...

Villa Montesca, il Comune chiede un tavolo con la Regione. Bernicchi: «Aspettiamo una relazione sul futuro del complesso»

Redazione Redazione -
A settembre il Comune ha chiesto alla Regione Umbria...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Umbertide, nasconde la cocaina tra i capannoni: arrestato un 32enne

Cronaca 0
Si aggirava tra i capannoni della zona industriale di...

© 2024 Primo Piano Notizie