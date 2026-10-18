San Giustino, le vetrine si vestono d’autunno per la Fiera Sapori e Mestieri

Una zucca sul bancone, qualche ramo intrecciato, un pugno di foglie secche accanto alla merce. A San Giustino basta fare due passi in piazza per accorgersi che qualcosa è cambiato. In vista della Fiera Sapori e Mestieri 2026 i negozi del centro hanno rinnovato le vetrine, e lo hanno fatto tutti insieme, seguendo un tema comune: l’autunno.

L’iniziativa è nata grazie al contributo dei commercianti delle piazze. I colori scelti sono quelli della stagione: ocra, rame, mattone, marrone dorato. Negli allestimenti compaiono zucche decorative, piccoli oggetti in legno, rami e foglie. Il risultato è un percorso uniforme, riconoscibile a colpo d’occhio, in cui ogni vetrina richiama le altre senza perdere la propria identità.

L’idea è semplice. Non si tratta solo di decorare, ma di mettere in mostra i prodotti dentro uno scenario che li valorizzi e che inviti chi passa a fermarsi un momento in più. Un modo per dare al centro un’immagine unitaria proprio nei giorni in cui le piazze si riempiono di visitatori.

Per i commercianti è anche un segnale. Fare squadra, in un periodo in cui i negozi di vicinato devono trovare nuovi modi per farsi notare, può fare la differenza. E la fiera è l’occasione giusta per mostrarlo.

Le vetrine resteranno allestite per tutto il periodo della festa. Chi arriva a San Giustino per gli stand e le iniziative della Fiera Sapori e Mestieri troverà così anche le piazze del paese pronte ad accoglierlo.