La Pietralunghese si prende il derby: Gagliardi e Locchi firmano il 2-0 al Trestina

Primo successo casalingo in Serie D per i rossoblù, che salgono a otto punti. Per i bianconeri arriva la terza sconfitta consecutiva.

PIETRALUNGA – La Pietralunghese aspettava ancora la prima vittoria davanti al proprio pubblico e la trova nel derby con il Trestina. Al “Martinelli” finisce 2-0, con Gagliardi a segno dopo appena un minuto e capitan Locchi che chiude i conti su rigore nella ripresa. Dopo il successo sul campo dell’Angelana, la squadra di Luca Pierotti conquista altri tre punti e sale a quota otto. Per il Trestina, fermo a quattro, è invece la terza sconfitta consecutiva.

La partita cambia subito. È il primo minuto quando Mattia Gagliardi approfitta di una disattenzione della difesa bianconera e supera Tozaj con un diagonale mancino. Dopo aver deciso la trasferta di Santa Maria degli Angeli, il numero dieci rossoblù si ripete e firma anche il primo gol casalingo della Pietralunghese in Serie D.

Il Trestina si ritrova a inseguire fin dall’avvio. I padroni di casa cercano il raddoppio e costruiscono altre occasioni, ma Tozaj tiene aperta la gara con i suoi interventi. Il vantaggio resta così di una sola rete, lasciando ai bianconeri la possibilità di rientrare in partita.

A togliere ogni dubbio sul risultato è Alessandro Locchi al 33’ della ripresa. Radovanovic assegna un calcio di rigore alla Pietralunghese e il capitano lo trasforma, spiazzando il portiere ospite. È il 2-0 che permette ai rossoblù di affrontare con maggiore tranquillità gli ultimi minuti e di festeggiare, al fischio finale, insieme ai propri tifosi.

In due partite la Pietralunghese ha raccolto sei punti, senza subire gol. Un passo avanti importante dopo le difficoltà delle prime giornate, che dà fiducia alla squadra di Pierotti in vista della trasferta di Giulianova.

Per il Trestina, guidato in panchina da Signorelli per la squalifica di Marco Croce, il derby allunga invece la serie negativa dopo le sconfitte contro Ancona e Teramo. I bianconeri restano senza reti in trasferta e domenica prossima, al “Casini” contro la Santegidiese, avranno bisogno di tornare a muovere la classifica.