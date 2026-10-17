Le lettere di Garibaldi agli operai tifernati in mostra a Palazzo Vitelli

Sono sei, quasi tutte biglietti di poche righe, e portano la firma di Giuseppe Garibaldi. Le scrisse tra il 1862 e il 1875 alla Società Patriottica degli Operai di Città di Castello. Oggi sono custodite nell’archivio storico comunale e da lunedì 19 ottobre si potranno vedere da vicino nella sala Pirazzoli della biblioteca comunale, a Palazzo Vitelli a San Giacomo.

L’inaugurazione è alle 15.30, con l’assessore alla cultura Michela Botteghi. La mostra resterà aperta fino a sabato 31 ottobre, negli orari della biblioteca: il lunedì dalle 15 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13.

Il legame tra Garibaldi e l’Altotevere risale al luglio 1849. Caduta la Repubblica romana, il generale fuggiva verso nord con un gruppo di fedelissimi, inseguito dalle truppe austriache. Arezzo gli negò gli aiuti, così la colonna proseguì verso Monterchi e trovò rifugio a Citerna, dove restò qualche giorno prima di ripartire.

A raccontare quei giorni è Giovanni Magherini Graziani, nel libro “Aneddoti e memorie sul passaggio di Giuseppe Garibaldi per l’Alta Valle del Tevere nel luglio 1849”, pubblicato nel 1896. Garibaldi era già famoso in tutta Europa e il suo arrivo divise la vallata. Per chi stava con lo Stato pontificio i garibaldini erano una minaccia. Ma in molti lo ammiravano e appoggiavano la sua battaglia per l’unità d’Italia. Secondo Magherini Graziani, alcuni tifernati salirono fino a Citerna per incontrarlo e gli promisero una somma di denaro per aiutarlo nella ritirata.

Quel rapporto, a quanto pare, non si interruppe. Le lettere esposte arrivano anni dopo e raccontano un filo rimasto teso tra l’eroe dei due mondi e gli operai di Città di Castello.