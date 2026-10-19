Altotevere Volley, Maiocchi MVP all’esordio e 1000 punti in carriera: “I punti che contano sono i tre che abbiamo conquistato”

Lo schiacciatore biancazzurro, Mvp del match contro l’Acqui Terme, ha tagliato anche il traguardo dei 1000 sigilli personali in regular season: “Una bella gratifica dopo il brutto infortunio”

Una domenica piena di soddisfazioni anche personali per Matteo Maiocchi, lo schiacciatore tornato alla ErmGroup Altotevere dopo la parentesi con la Gabbiano Mantova. Nella vittoriosa partita di esordio contro la Negrini Cte Acqui Terme (3-1 il risultato), alla quinta partecipazione di fila della compagine biancazzurra al campionato di Serie A3 Credem Banca, il 28enne atleta milanese ha totalizzato 22 punti (comprensivi di un ace), con un 57% di prolificità offensiva che a livello percentuale lo pone davanti anche a Simone Marzolla, nonostante i 29 punti di quest’ultimo. Non solo: nei frangenti più delicati, Maiocchi ha tenuto in piedi la squadra e alla fine si è meritato il riconoscimento di Mvp dell’incontro, oltre che aver raggiunto e superato il traguardo dei 1000 punti in carriera per ciò che riguarda le partite di regular season. “I punti che contano più degli altri sono i tre che abbiamo conquistato sul campo – sottolinea Maiocchi – per cui era importante centrare l’obiettivo e condividerlo con la squadra. Siamo stati grintosi e abbiamo alternato momenti di alto volley con momenti di sofferenza ai quali abbiamo reagito bene. E chi ben comincia è metà dell’opera: nel caso mio, quando un giocatore rende al meglio significa che ha potuto contare sull’aiuto dei compagni. Relativamente ai 1000 punti in regular season, si tratta per me di un traguardo significativo, specie all’indomani del brutto infortunio subito. Domenica scorsa in campo mi sono sentito me stesso e ringrazio l’Altotevere Volley che mi ha messo in queste condizioni, offrendomi la grande opportunità. Direi quindi che tutto assume un valore triplo”. Sul set lasciato per strada, tantopiù che la ErmGroup aveva accumulato 4 lunghezze di vantaggio in due frangenti, Maiocchi riconosce i meriti degli avversari: “Acqui Terme ha giovani di indubbio interesse assieme a giocatori esperti e anche a un allenatore esperto. Queste partite non sono facili nemmeno quando gli esiti sembrano incanalati in una direzione: sono quindi convinto che i piemontesi li troveremo ai vertici della classifica fino in fondo alla stagione. Su questo non ho dubbi, considerando anche il fatto che contro di noi erano assenti due grossi calibri: il palleggiatore Martinelli e il centrale Luisetto. Ricapitolando: noi ci siamo presi l’intera posta, ma loro daranno di sicuro filo da torcere”. La sconfitta nella terza frazione ha riacceso il carattere dei biancazzurri, che nella quarta hanno ripreso in mano la situazione senza mollare, arrivando a chiudere il match. “Abbiamo preso tante palle ‘brutte’ e abbiamo anche ragionato di più, cosa che ci era mancata nel set precedente. La reazione caratteriale è sintomo del fatto che siamo una squadra”, conclude Maiocchi.