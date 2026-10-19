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CronacaUmbria

Perugia, tenta di disfarsi della cocaina dal finestrino: arrestato 29enne

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Il controllo dei Carabinieri a Fontivegge: sequestrati circa 2 grammi di cocaina, due telefoni e 410 euro in contanti

PERUGIA – Ha tentato di disfarsi di un involucro lanciandolo dal finestrino dell’auto, ma il gesto non è sfuggito ai Carabinieri. Il controllo è avvenuto nella zona della stazione ferroviaria di Fontivegge, dove i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Perugia stavano svolgendo un servizio di controllo del territorio.

Alla vista della pattuglia, il conducente, un 29enne, avrebbe lanciato fuori dal veicolo un involucro. I Carabinieri lo hanno recuperato, trovandovi all’interno due involucri termosaldati contenenti complessivamente circa 2 grammi di cocaina.

A quel punto è scattata la perquisizione personale e dell’autovettura. I militari hanno trovato e sequestrato anche due telefoni cellulari e 410 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Il 29enne è stato arrestato con l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo le formalità di rito, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Perugia, è stato accompagnato nelle camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Perugia, in attesa dell’udienza per direttissima.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza definitiva.

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