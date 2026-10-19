Search
PoliticaTerniUmbria

Patto Avanti: «Bandecchi senza maggioranza, il fallimento di un progetto che doveva finire prima. Ora alle urne al più presto»

Data:

La crisi della maggioranza che sostiene Stefano Bandecchi certifica il fallimento di un progetto politico che mostrava da tempo tutte le sue fragilità. Bandecchi avrebbe dovuto prenderne atto prima, evitando di trascinare Terni in mesi di instabilità e scontri interni, tenendo in ostaggio la città. Il bilancio politico di questa esperienza è una città che ha perso tempo senza ottenere le risposte che meritava, andando dietro a slogan continui. Terni ha bisogno di un’amministrazione concentrata sui problemi dei cittadini e delle cittadine, non sulle proprie crisi o su interessi personali. Senza una maggioranza, il sindaco ne tragga le conseguenze e rassegni le dimissioni, dando la parola nuovamente agli elettori. La città non può più aspettare dopo il tempo che ha perso in questi anni.

Così in una nota i partiti del Patto Avanti

Commenti
Previous article
Cronache dal Palazzo, questa sera Riccardo Nicosanti ospite su Rete Sole
Next article
Nocera Umbra, viola le prescrizioni della detenzione domiciliare: 63enne trasferito in carcere

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Nocera Umbra, viola le prescrizioni della detenzione domiciliare: 63enne trasferito in carcere

Redazione Redazione -
I Carabinieri hanno eseguito il provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza...

Cronache dal Palazzo, questa sera Riccardo Nicosanti ospite su Rete Sole

Redazione Redazione -
Il coordinatore di Alleanza Verdi e Sinistra dell'Altotevere protagonista...

A Città di Castello la mostra sui 50 anni dei consultori: «Radici profonde, sguardo al domani»

Redazione Redazione -
Dal 22 al 29 ottobre alla Biblioteca Carducci il...

La famiglia Serafini ringrazia per la vicinanza dopo la scomparsa della madre

Redazione Redazione -
«Ci hanno profondamente commosso le innumerevoli espressioni di cordoglio» CITTÀ...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Nocera Umbra, viola le prescrizioni della detenzione domiciliare: 63enne trasferito in carcere

Umbria 0
I Carabinieri hanno eseguito il provvedimento dell’Ufficio di Sorveglianza...

© 2024 Primo Piano Notizie