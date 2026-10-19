Patto Avanti: «Bandecchi senza maggioranza, il fallimento di un progetto che doveva finire prima. Ora alle urne al più presto»

La crisi della maggioranza che sostiene Stefano Bandecchi certifica il fallimento di un progetto politico che mostrava da tempo tutte le sue fragilità. Bandecchi avrebbe dovuto prenderne atto prima, evitando di trascinare Terni in mesi di instabilità e scontri interni, tenendo in ostaggio la città. Il bilancio politico di questa esperienza è una città che ha perso tempo senza ottenere le risposte che meritava, andando dietro a slogan continui. Terni ha bisogno di un’amministrazione concentrata sui problemi dei cittadini e delle cittadine, non sulle proprie crisi o su interessi personali. Senza una maggioranza, il sindaco ne tragga le conseguenze e rassegni le dimissioni, dando la parola nuovamente agli elettori. La città non può più aspettare dopo il tempo che ha perso in questi anni.

Così in una nota i partiti del Patto Avanti

