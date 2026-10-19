La famiglia Serafini ringrazia per la vicinanza dopo la scomparsa della madre

«Ci hanno profondamente commosso le innumerevoli espressioni di cordoglio»

CITTÀ DI CASTELLO – Dopo i giorni del dolore, arriva il momento del ringraziamento. La famiglia Serafini ha voluto rivolgere un pensiero a tutte le persone che, in occasione della scomparsa della madre, hanno manifestato vicinanza e affetto, ricordandone l’impegno nella comunità tifernate.

«Ci hanno profondamente commosso le innumerevoli espressioni di cordoglio e vicinanza alla nostra famiglia in un momento così doloroso», scrivono Raffaella, Giuseppe, Felicina e Serafini.

Un ringraziamento particolare è rivolto all’Amministrazione comunale, al sindaco Luca Secondi, all’Amministrazione provinciale e al presidente Massimiliano Presciutti, oltre che ad ANPI, UDI e al senatore Valter Verini.

«Grazie per aver saputo ricordare nostra madre come donna libera e attiva nella comunità, per il suo instancabile impegno nel sociale, nella scuola e nella politica».

Parole semplici, affidate alla riconoscenza della famiglia verso quanti hanno voluto ricordare e accompagnare con la propria presenza una donna che, nel corso della sua vita, ha avuto un ruolo attivo nella vita sociale, scolastica e politica della comunità.