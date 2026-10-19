Simone Cumbo, la poesia tifernate conquista il Premio “Il Parnaso”

Menzione speciale al poeta di Città di Castello, unico italiano premiato nel riconoscimento dedicato al futurista russo Velimir Chlebnikov

C’è anche Città di Castello tra le realtà che hanno ottenuto un riconoscimento internazionale nel mondo della poesia. Il poeta tifernate Simone Cumbo ha ricevuto una Menzione Speciale al concorso internazionale di poesia “Il Parnaso”, nell’ambito del Premio Speciale dedicato a Velimir Chlebnikov, uno dei principali esponenti del futurismo russo.

Cumbo è stato l’unico italiano scelto dalla giuria della Federazione Russa, che ha premiato la sua poesia “Non so”insieme ai lavori di un poeta inglese e di uno sudcoreano.

Un riconoscimento che porta quindi una voce italiana e tifernate all’interno di un confronto poetico internazionale, attraversando lingue, culture e sensibilità molto diverse.

Per Simone Cumbo, però, la poesia non è soltanto una forma di espressione artistica. È soprattutto uno strumento capace di mettere in comunicazione persone e mondi lontani.

«La poesia è strumento di pace. La speranza è che la parola poetica possa creare un ponte tra mondi diversi. Cercare pace dove sembra ci siano solo deserti, e preparare così un terreno fertile per la fraternità tra i popoli», ha commentato Cumbo dopo aver appreso del riconoscimento.

Parole che assumono un significato particolare proprio alla luce della dimensione internazionale del premio. La poesia, in questo caso, diventa un linguaggio che prova a superare le distanze e a trovare un terreno comune anche quando il contesto sembra suggerire divisioni.

La Menzione Speciale per “Non so” rappresenta così un nuovo importante riconoscimento per il poeta tifernate e, allo stesso tempo, un’occasione per portare il nome di Città di Castello in un contesto culturale internazionale.

Una poesia nata in Umbria che arriva lontano, affidando alla forza delle parole un messaggio semplice e ambizioso: costruire ponti invece di confini.