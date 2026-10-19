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Altotevere, la prima vale tre punti: Acqui Terme battuta 3-1

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A San Giustino i biancoazzurri di Monaldi vincono all’esordio nonostante un passaggio a vuoto nel terzo set. Maiocchi Mvp, Marzolla ne mette 29

Sul 24-19 del quarto set la palla arriva a Maiocchi. Lui la mette giù e il palazzetto di San Giustino può finalmente festeggiare. La ErmGroup Altotevere comincia con una vittoria, 3-1 alla Negrini Cte Acqui Terme, ma per portarla a casa ha dovuto faticare più del previsto.

Per Mirko Monaldi era il debutto ufficiale da primo allenatore. Ha schierato Bellucci in regia e Marzolla opposto, Quarta e Cengia al centro, Alpini e Maiocchi in banda, Broccatelli libero. Acqui si è presentata senza il palleggiatore Martinelli e il centrale Luisetto, con Spina e Biasotto in diagonale, Esposito e Massari al centro, Bertozzi e Malavasi laterali, Trombin libero.

L’avvio è tutto biancoazzurro. Maiocchi e Marzolla picchiano forte, gli ospiti non trovano contromisure e il primo set si chiude 25-16. Nel secondo le cose si complicano. Acqui parte avanti 3-6, Biasotto comincia a farsi sentire e dall’altra parte arrivano parecchi errori al servizio. Si va punto a punto fino alla fine, poi Altotevere la spunta 25-23.

Il terzo set sembra quello giusto per chiudere. I padroni di casa sono avanti 16-12, poi qualcosa si spegne. Alpini non è in serata, sbagliano anche Marzolla e Maiocchi e Acqui ne approfitta: Malavasi e Biasotto trascinano la rimonta fino al 25-23.

Nel quarto la squadra di Monaldi rientra con un’altra testa. Si gioca ancora sui due attaccanti più in forma, si arriva al 19-14 e stavolta il vantaggio non scappa via. Chiudono Cengia e Maiocchi, 25-19.

Maiocchi si prende il premio di migliore in campo con 22 punti, Marzolla ne firma 29 e conferma di stare bene. Qualcosa da sistemare c’è, a partire dalle 14 battute sbagliate. Ora due trasferte di fila, Cantù e Sarroch: un buon banco di prova per Quarta e compagni.

TABELLINO

ERMGROUP ALTOTEVERE – NEGRINI CTE ACQUI TERME 3-1
(25-16, 25-23, 23-25, 25-19)

ERMGROUP ALTOTEVERE: Broccatelli (ricez. 47%), Marzolla 29, Bellucci 1, Cengia 5, Pinali, Alpini 13, Procelli, Quarta 4, Maiocchi 22, Luatti, Baldini. Non entrati: Giovagnoli, Tessitore, Cherubini. All. Mirko Monaldi e Davide Marra.

NEGRINI CTE ACQUI TERME: Volpara (L2), Bertozzi 5, Trombin (L1) ricez. 40%, Malavasi 13, Dotta, Biasotto 19, Bertoncello 8, Spina, Esposito 4, Gatti 1, Massari 6. Non entrati: Martinelli, Luisetto, Cometti. All. Simone Serafini e Thomas Ramberti.

Arbitri: Gianclaudio Bosica di Atri e Giulio Bolici di Montepulciano.

ALTOTEVERE: battute sbagliate 14, ace 3, muri 4, ricezione 45% (perfetta 23%), attacco 48%, errori 28.

ACQUI TERME: battute sbagliate 10, ace 2, muri 10, ricezione 34% (perfetta 12%), attacco 37%, errori 26.

Durata set: 29′, 37′, 35′ e 33′, per un totale di 2 ore e 14′.

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