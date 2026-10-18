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L’Inner Wheel pianta una rosa alla Tela Umbra per Alice Franchetti

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Una rosa gialla, una pala e un piccolo gruppo raccolto nel giardino del Museo Tela Umbra. Giovedì pomeriggio Maria Cristina Fabbri Goracci, presidente dell’Inner Wheel di Città di Castello, ha messo a dimora la pianta davanti all’assessore Michela Botteghi e alle socie del club. Così è cominciato “Il Filo delle Radici”.

Il posto non è stato scelto a caso. La Tela Umbra la fondò Alice Hallgarten Franchetti, americana arrivata a Città di Castello, che qui dedicò buona parte della sua vita alle donne e ai bambini. La rosa è per lei e per Margarette Golding, l’inglese che fondò l’Inner Wheel, oggi tra le associazioni di volontariato femminile più diffuse al mondo.

Anche sulla varietà le socie ci hanno pensato. È una Candlelight Tantau, simile alla rosa dedicata a Golding per i cento anni dalla nascita, ma più adatta al clima della zona. Il tema scelto quest’anno dall’Inner Wheel in tutto il mondo è “Grow & Flourish”, crescere e fiorire, e la rosa è il modo con cui il club tifernate ha voluto tradurlo.

Per la presidente il senso sta tutto nel titolo: il lavoro del club è creare legami, mettere insieme persone diverse. Come le radici, che non si vedono ma tengono in piedi la pianta.

Dopo la rosa, la musica. Il maestro Antony Guerrini ha suonato la chitarra, poi Alessandra Colcelli Gasperini, che dell’Inner Wheel è stata presidente nazionale, ha letto “Radici e Trame”, poesia di Sabrina Fodaroni. A chiudere il pomeriggio la professoressa Romanella Gentili Bistoni, che ha raccontato la lunga storia della rosa e i significati che ha avuto nei secoli, da una cultura all’altra.

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