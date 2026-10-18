Search
AttualitàCittà di CastelloDiocesi

A piedi da Mercatello a Città di Castello: 42 chilometri sulle orme di due sante

Data:

Nella stessa pieve di Mercatello sul Metauro, a distanza di secoli, furono battezzate Santa Margherita e Santa Veronica Giuliani. È da lì, da quel fonte battesimale, che venerdì è partito il gruppo di pellegrini che oggi, domenica 18 ottobre, arriva a Città di Castello. Tre giorni di cammino attraverso l’Appennino, tra le Marche e l’Umbria.

Il primo giorno è stato quasi tutto a Mercatello. Una preghiera con le Clarisse Cappuccine nel monastero dove nacque Santa Veronica, poi la Pieve Collegiata, dove si conserva anche l’abito di Santa Margherita. A fare gli onori di casa il parroco don Fabio Bricca e il sindaco Alfiero Marchetti, che ha raccontato la storia del paese davanti al ponte romanico.

Poi la strada è salita verso Sant’Andrea in Corona, un borgo dove oggi non vive più nessuno. Il vicesindaco Gabriele Giovannini ha accompagnato il gruppo raccontando com’era la vita nei campi da queste parti. La sera, all’Abbazia di Scalocchio, la Confraternita dell’Immacolata Concezione ha riproposto l’antica Festa delle Rocche.

Sabato la tappa più lunga di silenzio e cammino, fino a Vallurbana. La sera tutti a cena nella foresteria, insieme ai sacerdoti e alle comunità delle due diocesi.

Stamattina la messa a Vallurbana con il vescovo Luciano Paolucci Bedini, poi gli ultimi chilometri verso la città. L’arrivo è nel centro storico, con la visita al monastero di Santa Veronica e alla chiesa di San Domenico, dove riposa Santa Margherita. Lo stesso battesimo all’inizio, le due sante alla fine.

Dietro il cammino ci sono le diocesi di Città di Castello e di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, i Comuni di Città di Castello, San Giustino e Mercatello e i monasteri delle Cappuccine.

Commenti
Previous article
Umbertide, nasconde la cocaina tra i capannoni: arrestato un 32enne
Next article
L’Inner Wheel pianta una rosa alla Tela Umbra per Alice Franchetti

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

L’Inner Wheel pianta una rosa alla Tela Umbra per Alice Franchetti

Redazione Redazione -
Una rosa gialla, una pala e un piccolo gruppo...

Umbertide, nasconde la cocaina tra i capannoni: arrestato un 32enne

Redazione Redazione -
Si aggirava tra i capannoni della zona industriale di...

La Pietralunghese si prende il derby: Gagliardi e Locchi firmano il 2-0 al Trestina

Redazione Redazione -
Primo successo casalingo in Serie D per i rossoblù,...

San Giustino, le vetrine si vestono d’autunno per la Fiera Sapori e Mestieri

Redazione Redazione -
Una zucca sul bancone, qualche ramo intrecciato, un pugno...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

L’Inner Wheel pianta una rosa alla Tela Umbra per Alice Franchetti

Città di Castello 0
Una rosa gialla, una pala e un piccolo gruppo...

© 2024 Primo Piano Notizie