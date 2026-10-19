Search
MotoriSport

Storica Lancia: prima vittoria nella FIA Ecorally Cup

Data:

Guerrini e Prusak vincono l’EcoDolomites GT con la Ypsilon HF di Gass Racing. Sul podio anche Rigamonti-Cairoli e Modena-Piette

Il Passo Manghen, venerdì, è stato il momento chiave. Su quella salita Guido Guerrini e Artur Prusak hanno messo da parte il vantaggio che non hanno più lasciato. Sabato e domenica hanno vinto anche le altre tappe e alla fine l’EcoDolomites GT, giunto alla sesta edizione con validità FIA, è stato loro. Stavolta neppure la classifica sull’efficienza energetica ha tolto la Lancia Ypsilon HF di Gass Racing dal gradino più alto.

Per Lancia è una prima volta in questo campionato. E non era mai successo nemmeno che un’auto elettrica italiana vincesse una gara della Ecorally Cup. Per il team è la chiusura di un fine settimana già pieno di soddisfazioni, dopo il Rally di Sanremo e il Trofeo Lancia.

Alle spalle dell’equipaggio sammarinese-polacco ci sono altri due team italiani. Secondi Matteo Rigamonti e Matteo Cairoli con la Changan Deepal S05, terzi l’ex pilota di Formula Uno Stefano Modena e la belga Valerie Piette su Cupra Tavascan. Un podio così italiano mancava da più di dieci anni. Dietro, i bulgari Dedikov-Dedikova e le coppie ceche Žďárský-Nábělek e Bydžovský-Timura.

Nel Palazzo delle Miniere di Fiera di Primiero, a fine gara, Guerrini non nascondeva la contentezza. Il primo pensiero è andato alla squadra. «Sono davvero felice di chiudere una stagione difficile così – ha detto –. E sono ancora più contento di aver ricevuto il primo trofeo dedicato a Giorgio Zonzini, sammarinese, un maestro di questa disciplina nata vent’anni fa ai piedi del Titano. Non poteva esserci giornata migliore per lasciare il titolo mondiale».

Prusak la mette sul piano del lavoro fatto negli anni. «Non è stato facile, quella sulle Dolomiti è una gara diversa da tutte le altre del campionato. Per la prima volta team sammarinesi e italiani hanno lavorato insieme, e si è visto».

Commenti
Previous article
Altotevere, la prima vale tre punti: Acqui Terme battuta 3-1
Next article
Sansepolcro, l’astronauta Roberto Vittori: “La scommessa di Musk, la Cina che avanza. Europa spettatrice nella nuova corsa allo spazio”

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

ADiSU Umbria, posto letto garantito anche agli studenti pendolari con disagio

Redazione Redazione -
Dopo la copertura del 100% degli studenti fuori sede...

Morra, un’area verde intitolata all’ostetrica Bruna Roscini: una vita al servizio della comunità

Redazione Redazione -
Dal 1957 al 1991 ha accompagnato generazioni di famiglie...

Foligno, una nuova piattaforma robotica per la rete oncologica della Usl Umbria 2

Redazione Redazione -
Il sistema sarà installato al Laboratorio Unità Farmaci Antiblastici...

“Paesaggi di storie”, a Sansepolcro un laboratorio teatrale gratuito aperto a tutti

Redazione Redazione -
Tre giornate di teatro, movimento, suono e creatività con...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

ADiSU Umbria, posto letto garantito anche agli studenti pendolari con disagio

Scuola 0
Dopo la copertura del 100% degli studenti fuori sede...

© 2024 Primo Piano Notizie