A Città di Castello la mostra sui 50 anni dei consultori: «Radici profonde, sguardo al domani»

Dal 22 al 29 ottobre alla Biblioteca Carducci il percorso multimediale dedicato alla storia dei consultori umbri e al loro ruolo nella comunità

CITTÀ DI CASTELLO – Cinquant’anni di storia, di battaglie, di servizi e di cambiamenti sociali raccontati attraverso una mostra multimediale che arriva anche a Città di Castello. Si intitola “50 anni di Consultori in Umbria – Radici profonde, sguardo al domani” e sarà ospitata dal 22 al 29 ottobre alla Biblioteca comunale “G. Carducci”, dopo le tappe di Perugia e Spoleto.

L’inaugurazione è in programma giovedì 22 ottobre alle ore 10, nella sala Rossi Monti. L’iniziativa è promossa dall’UDI di Città di Castello, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Città di Castello, capofila della Zona sociale 1, USL Umbria 1, CGIL-Coordinamento donne SPI Altotevere, CISL Umbria, UIL Umbria-Pari Opportunità e Gruppo Generazioni di lotta di Umbertide.

La mostra ripercorre la nascita e l’evoluzione dei consultori, mettendo in evidenza il ruolo avuto dall’attivismo femminista nella costruzione e nella diffusione di questi servizi e il lavoro svolto nel tempo dagli operatori sul territorio.

Ma non è soltanto uno sguardo al passato. Il percorso dedica spazio anche alle esperienze sviluppate insieme alle scuole, dove nel corso degli anni sono stati realizzati progetti dedicati all’educazione alla salute, alla prevenzione e alla consapevolezza.

Ed è proprio guardando al presente e al futuro che l’iniziativa vuole riportare l’attenzione sul ruolo dei consultori come luoghi di ascolto, tutela e accompagnamento, in una società nella quale cambiano rapidamente i bisogni delle famiglie, dei giovani e delle persone.

L’apertura della mostra sarà anche l’occasione per fare il punto sulle iniziative recentemente sviluppate nel territorio da Comune e USL, con particolare attenzione alle nuove generazioni e agli studenti.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Luca Secondi, dell’assessora alle Politiche Sociali Benedetta Calagreti, della presidente della Regione Stefania Proietti, dell’assessora del Comune di Perugia Costanza Spera, della direttrice del Distretto Alto Tevere USL Umbria 1 Maria Grazia Brancaleoni e della referente Pari Opportunità della UIL Ingrid Galvani, si aprirà un momento di approfondimento coordinato da Lorena Attilia Scala.

Saranno presenti i referenti e i responsabili dei diversi progetti realizzati sul territorio, per raccontare le attività messe in campo a sostegno della salute e del benessere e per riflettere sul futuro dei consultori come presidi di prossimità, capaci di intercettare bisogni e accompagnare le persone.

Un percorso che parte da cinquant’anni di storia per interrogarsi su ciò che serve oggi e, soprattutto, su ciò che servirà domani.

La mostra non si fermerà a Città di Castello. Dal 12 novembre sarà ospitata anche dal consultorio di Umbertide, all’interno della Casa della Salute.