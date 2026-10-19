San Giustino: il 23 ottobre a Villa Graziani una doppia sfida per il futuro dell’agricoltura europeaDoppio appuntamento giovedì 23 ottobre a Villa Graziani sul futuro dell’agricoltura europea a San Giustino.

Si parte la mattina alle 9.30 con il convegno “Il Biologico come leva della resilienza territoriale e dell’autonomia strategica europea”.

Dalle politiche agli investimenti: al centro il ruolo della PAC, del Piano d’azione europeo per il biologico e del Fondo europeo per la competitività nel nuovo QFP.

Ad aprire i lavori il Sindaco Stefano Veschi e il Presidente di Fondazione Progetto Valtiberina David Gori. Keynote del prof. Angelo Frascarelli (UniPG).

Due tavole rotonde con ospiti di primo piano: l’On. Dario Nardella e l’On. Camilla Laureti (Parlamento europeo), il Sottosegretario Luigi D’Eramo, Eduardo Cuoco (IFOAM Organics Europe), Maria Grazia Mammuccini (FederBio), Luigi Scordamaglia (EAT Europe) e Nicoletta Maffini (AssoBio).

Dalle 14.30, sempre a Villa Graziani, il secondo appuntamento: “Distretto di Economia Civile – L’agricoltura nuova protagonista dello sviluppo dei territori”.

A un anno dalla sua costituzione, il Tavolo Agricoltura del Distretto Interregionale di Economia Civile dell’Alta Valle del Tevere umbra e della Valtiberina toscana presenta i primi risultati.

Focus sulle prove sperimentali sul tabacco Kentucky della campagna 2024 con Manifatture Sigaro Toscano e le aziende agricole locali Poggini e Salvi, e sui risultati del questionario alle imprese agricole con l’Università di Perugia, CIA Umbria, Coldiretti e Confagricoltura Arezzo.

A chiudere le prospettive future con Massimo Mercati (AD Aboca), Stefano Mariotti (Sigaro Toscano), Gennarino Masiello (Ont Italia) e l’On. Raffaele Nevi (Commissione Agricoltura Camera).

Coordina l’intera giornata Jacopo Gabriele Orlando. Con il patrocinio del Comune di San Giustino e dell’Università di Perugia.

Ingresso libero.