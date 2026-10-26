Burraco e solidarietà: al Centro Commerciale Castello un torneo per sostenere un giovane talento

Un pomeriggio di gioco, socialità e solidarietà. Domenica 8 novembre, dalle 15 alle 19, il Centro Commerciale Castello ospiterà la quinta edizione del Torneo di Burraco, iniziativa nata per unire la passione per le carte a un obiettivo concreto.

L’intero incasso del torneo sarà infatti destinato a sostenere il sogno del giovane Lorenzo Giustini, designer e aspirante regista.

In palio, per i primi tre classificati, ci saranno le Castello Gift Card, mentre tutti i partecipanti riceveranno una t-shirt ufficiale dell’evento.

Un appuntamento che vuole essere soprattutto un’occasione per stare insieme e, allo stesso tempo, dare una mano a un ragazzo che sta cercando di trasformare le proprie passioni e il proprio talento in un percorso professionale.

📍 Centro Commerciale Castello

📅 Domenica 8 novembre

⏰ Dalle 15 alle 19

Per informazioni e iscrizioni:

Luana 338 2296866

Monica 339 3155034