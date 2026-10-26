Renato Ranaldi a Città di Castello: una performance inedita tra “Rumore e Silenzio”

L’artista, protagonista della scena contemporanea dagli anni Sessanta, sarà ospite della conferenza organizzata dall’Associazione Palazzo Vitelli

CITTÀ DI CASTELLO – Sarà una presenza speciale quella di Renato Ranaldi alla conferenza organizzata dall’Associazione Palazzo Vitelli e in programma martedì 27 ottobre alle ore 18. Nell’ambito dell’incontro, dedicato al tema “Rumore e Silenzio” nell’arte contemporanea e curato dal professor Bruno Corà, l’artista realizzerà infatti una performance inedita.

Un appuntamento che aggiunge così un momento di particolare interesse alla conferenza, portando direttamente nello spazio dell’incontro una delle forme più immediate e imprevedibili dell’espressione contemporanea.

Ranaldi è una delle personalità di riferimento della generazione artistica degli anni Sessanta, un periodo attraversato da profondi cambiamenti nel modo di intendere l’arte e il rapporto tra artista, opera e pubblico. Nel suo percorso ha condiviso la scena con alcuni dei protagonisti più importanti dell’arte italiana contemporanea, tra cui Michelangelo Pistoletto, Emilio Isgrò e Jannis Kounellis.

Nel 1988 è stato protagonista del settore scultura della Biennale di Venezia, mentre nel corso della sua carriera ha esposto anche in importanti contesti internazionali, tra Parigi e Vienna. Attualmente è presente alla Biennale Internazionale di Chengdu, in Cina.

La sua partecipazione a Città di Castello assume quindi un significato particolare, soprattutto perché non si limiterà a raccontare il proprio lavoro: Ranaldi porterà la sua ricerca direttamente all’interno della conferenza con una performance realizzata appositamente per l’occasione.

Il tema del rumore e del silenzio, affrontato dal professor Bruno Corà nell’ambito della conferenza, diventa così anche esperienza concreta, attraverso un intervento artistico pensato per dialogare con il contesto e con il pubblico.

L’appuntamento è fissato per martedì 27 ottobre alle ore 18.