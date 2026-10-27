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“In fondo in fondo… è Halloween!”: festa, giochi e solidarietà in Corso Vittorio Emanuele

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Sabato 31 ottobre un pomeriggio pensato dai commercianti della zona per riportare vita nell’ultimo tratto del corso. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza

Una festa di Halloween, ma soprattutto un modo per riportare movimento, sorrisi e voglia di stare insieme in una parte del centro storico che rischia spesso di rimanere un po’ ai margini.

Si chiama “In fondo in fondo… è Halloween!” l’iniziativa organizzata per sabato 31 ottobre dai commercianti dell’ultimo tratto di Corso Vittorio Emanuele. L’appuntamento prenderà il via alle 16 e sarà pensato per coinvolgere famiglie, bambini e adulti, con giochi, cibo, musica e tante occasioni per stare insieme.

A promuovere la giornata sono Micocco Shop, NaturHouse, Bottega Orafa Bartoccioni e Caracol Tattoo, insieme alla Società Rionale La Mattonata, Pasticceria Benedetti e Bar Roma. Parteciperà anche Orto & Bio, che metterà a disposizione la zucca protagonista del gioco “Indovina il peso della zucca”.

Il programma è quello di una festa semplice e alla portata di tutti. Ci saranno caldarroste, spiedini di zucca e salsiccia, canaiola e vin brulé, una postazione drink e giochi per bambini all’aperto, lungo la parte centrale del corso. Non mancherà nemmeno il classico gioco dell’oca, naturalmente in versione gigante e con un grande dado da lanciare.

Per chi invece cerca qualcosa di più particolare, Caracol Tattoo proporrà una sessione di walk-in, con la possibilità di realizzare un tatuaggio anche senza appuntamento.

Ma l’obiettivo della giornata va oltre Halloween. L’idea nasce infatti dalla volontà dei commercianti di fare squadra e dimostrare che anche una strada può diventare un punto di incontro quando le attività decidono di collaborare.

«Sentivamo il desiderio di fare qualcosa per il nostro tratto di corso, coinvolgendo le persone e creando un motivo in più per venirci a trovare», spiegano gli organizzatori. Una proposta che ha trovato subito la disponibilità dei ragazzi della Società Rionale La Mattonata, pronti a partecipare e a costruire insieme l’iniziativa.

L’ambizione è quella di creare un pomeriggio spontaneo, fatto di incontri, buon cibo e divertimento, ma anche di lanciare un messaggio preciso: tenere vivo il centro storico significa occuparsi di tutti i suoi angoli, non soltanto delle zone più frequentate.

E c’è anche un motivo in più per partecipare. Il ricavato della giornata sarà infatti devoluto in beneficenza. Una festa, quindi, che vuole lasciare qualcosa anche dopo la fine della giornata: non solo un po’ di movimento in corso Vittorio Emanuele, ma anche un aiuto concreto a chi ne ha bisogno.

L’appuntamento è per sabato 31 ottobre, dalle ore 16, con “In fondo in fondo… è Halloween!”.

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