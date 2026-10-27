Search
AltotevereIn evidenzaPolitica

Rifiuti, Rifondazione rilancia l’azienda unica regionale: «Tutta pubblica, e SoGePu dentro»

Data:

Il partito dell’Alto Tevere chiama il centrosinistra tifernate a un confronto in vista della legge regionale e delle comunali

Un’unica azienda per i rifiuti di tutta l’Umbria, interamente pubblica. È la proposta che Rifondazione comunista Alto Tevere porta avanti da tempo, e che adesso torna d’attualità.

Il motivo è quanto emerso alla festa regionale del partito. Nel dibattito sui rifiuti, i partiti che governano la Regione non hanno detto no all’ipotesi. Nessuna apertura esplicita, ma nemmeno preclusioni. Tanto è bastato a Rifondazione per tornare alla carica.

L’idea va oltre il gestore unico di cui si discute con la nuova legge regionale. Il partito vuole riportare tutto il ciclo dei rifiuti in mano pubblica, con un’azienda speciale e affidamento diretto in house. Secondo Rifondazione sarebbe la strada per investire meglio, tutelare i lavoratori e tenere sotto controllo le tariffe.

In Altotevere la partita ha un nome preciso: SoGePu. Il partito pensa che l’azienda tifernate, con il suo personale e i suoi impianti, possa diventare un pezzo importante del nuovo sistema regionale. La direzione indicata è quella di produrre meno rifiuti e recuperare più materia.

Rifondazione sa che un’azienda unica può far temere decisioni prese lontano dai territori. Per questo precisa che non dovrà trasformarsi in un apparato burocratico centralizzato, e che i comuni dovranno avere voce in capitolo.

L’ultimo passaggio guarda a Città di Castello. Rifondazione chiede alle forze del centrosinistra di sedersi a un tavolo e discutere la proposta. Con la legge regionale in arrivo e le comunali sempre più vicine, i rifiuti potrebbero diventare uno dei temi della campagna elettorale.

Commenti
Previous article
Città di Castello, Futuro Nazionale replica a Rigucci: «Respingiamo le accuse»

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Città di Castello, Futuro Nazionale replica a Rigucci: «Respingiamo le accuse»

Redazione Redazione -
Dopo le dimissioni dell'ex coordinatore tifernate, il partito di...

Città di Castello, musica classica e colonne sonore nel centro storico: arriva “Casse Armoniche”

Redazione Redazione -
Sabato 31 ottobre alle 18 la presentazione nella sala...

I Cappuccini da Belvedere a Canoscio: nuova presenza francescana al santuario della Madonna del Transito

Redazione Redazione -
Sabato 31 ottobre l’ingresso ufficiale della nuova fraternità con...

Città di Castello Rugby-Centauri, vittoria netta contro Ascoli: grande prova dei ragazzi

Redazione Redazione -
CITTÀ DI CASTELLO – Una domenica di rugby da...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Città di Castello, Futuro Nazionale replica a Rigucci: «Respingiamo le accuse»

Città di Castello 0
Dopo le dimissioni dell'ex coordinatore tifernate, il partito di...

© 2024 Primo Piano Notizie