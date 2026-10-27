Search
Città di CastelloIn evidenzaRugby

Città di Castello Rugby-Centauri, vittoria netta contro Ascoli: grande prova dei ragazzi

Data:

CITTÀ DI CASTELLO – Una domenica di rugby da ricordare per i Centauri, protagonisti di una prestazione convincente sul campo di casa contro i pari età dell’Ascoli.

La formazione nata dalla collaborazione tra Città di Castello Rugby e Centauri Rugby ha preso fin dalle prime battute il controllo della partita, imponendo ritmo, intensità e una grande solidità in entrambe le fasi di gioco.

I padroni di casa hanno costruito una vittoria larga e meritata, mettendo in mostra anche alcune mete spettacolari. L’Ascoli ha provato a rispondere con orgoglio, ma la difesa dei Centauri ha concesso poco, riuscendo a contenere gli attacchi degli avversari e a mantenere il controllo del match.

Una prestazione che premia il lavoro dei ragazzi e conferma la crescita del gruppo, capace di affrontare la gara con personalità e continuità.

Ma nel rugby, come sempre, la partita non finisce con il fischio dell’arbitro. Al termine dell’incontro spazio al tradizionale Terzo Tempo, vissuto insieme agli avversari in un clima di amicizia e condivisione.

Una giornata che ha unito risultato sportivo, divertimento e valori del rugby: proprio quello che lo sport dovrebbe rappresentare.

Per i Centauri, dunque, una vittoria importante e una nuova iniezione di fiducia per proseguire il percorso di crescita.

Commenti
Previous article
Pesca in apnea, l’Italia sul podio all’Euro-Africano: nello staff anche la tifernate Tiziana Martinelli

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Pesca in apnea, l’Italia sul podio all’Euro-Africano: nello staff anche la tifernate Tiziana Martinelli

Redazione Redazione -
La direttrice tecnica della Nazionale femminile ha guidato la...

San Giustino, l’Aft chiude il sabato. Belloni (Lega): “Un colpo ai servizi dell’Altotevere”

Redazione Redazione -
Dal primo novembre, il sabato mattina, a San Giustino...

Liste d’attesa, Patto Avanti: «La sanità umbra migliora, risultati concreti dal lavoro avviato dalla Regione»

Redazione Redazione -
I dati aggiornati a settembre 2026 confermano segnali positivi...

San Francesco entra nella scuola di Monterchi: inaugurate le quattro litografie donate da Mauro Capitani

Redazione Redazione -
Una mattinata tra arte, cultura e comunità nel plesso...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Pesca in apnea, l’Italia sul podio all’Euro-Africano: nello staff anche la tifernate Tiziana Martinelli

Città di Castello 0
La direttrice tecnica della Nazionale femminile ha guidato la...

© 2024 Primo Piano Notizie