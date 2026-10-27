Città di Castello Rugby-Centauri, vittoria netta contro Ascoli: grande prova dei ragazzi

CITTÀ DI CASTELLO – Una domenica di rugby da ricordare per i Centauri, protagonisti di una prestazione convincente sul campo di casa contro i pari età dell’Ascoli.

La formazione nata dalla collaborazione tra Città di Castello Rugby e Centauri Rugby ha preso fin dalle prime battute il controllo della partita, imponendo ritmo, intensità e una grande solidità in entrambe le fasi di gioco.

I padroni di casa hanno costruito una vittoria larga e meritata, mettendo in mostra anche alcune mete spettacolari. L’Ascoli ha provato a rispondere con orgoglio, ma la difesa dei Centauri ha concesso poco, riuscendo a contenere gli attacchi degli avversari e a mantenere il controllo del match.

Una prestazione che premia il lavoro dei ragazzi e conferma la crescita del gruppo, capace di affrontare la gara con personalità e continuità.

Ma nel rugby, come sempre, la partita non finisce con il fischio dell’arbitro. Al termine dell’incontro spazio al tradizionale Terzo Tempo, vissuto insieme agli avversari in un clima di amicizia e condivisione.

Una giornata che ha unito risultato sportivo, divertimento e valori del rugby: proprio quello che lo sport dovrebbe rappresentare.

Per i Centauri, dunque, una vittoria importante e una nuova iniezione di fiducia per proseguire il percorso di crescita.