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San Francesco entra nella scuola di Monterchi: inaugurate le quattro litografie donate da Mauro Capitani

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Una mattinata tra arte, cultura e comunità nel plesso scolastico. Gli studenti hanno accompagnato l’inaugurazione con un momento teatrale dedicato al dialogo tra San Francesco e il lupo

MONTERCHI – Quattro opere d’arte per raccontare San Francesco e lasciare un segno nella scuola. È stata inaugurata lunedì 26 ottobre, nel plesso scolastico di Monterchi, la nuova esposizione delle litografie dedicate al Santo, donate dal maestro Mauro Capitani nell’ambito delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco.

Le opere entrano così a far parte del patrimonio artistico e culturale della scuola, offrendo agli studenti un’occasione quotidiana di incontro con l’arte e con una figura centrale della storia e della spiritualità italiana.

La cerimonia ha visto la partecipazione della dirigente scolastica Samantha Donati, del sindaco di Monterchi Alfredo Romanelli, dell’assessora Manuela Malatesta, del consigliere Fausto Pierini, del presidente dell’associazione Venite Adoremus Terzilio Fedeli e del parroco di Monterchi, don Alphonse Onema.

A rendere ancora più significativo l’appuntamento è stato il coinvolgimento diretto degli studenti. Durante la mattinata, infatti, i ragazzi hanno proposto un breve momento teatrale dedicato all’episodio del dialogo tra San Francesco e il lupo, trasformando la cerimonia in un momento di riflessione e partecipazione.

Le quattro litografie, realizzate e donate dal maestro Capitani, sono state inoltre valorizzate dalle nuove cornici in legno donate da Lorenzo Tofanelli di Arte & Casa, un ulteriore gesto che ha contribuito alla realizzazione dell’esposizione.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di celebrazioni legato agli 800 anni dalla morte di San Francesco e sottolinea il rapporto tra scuola, territorio, arte e comunità.

Un progetto nel quale hanno avuto un ruolo importante anche docenti, personale ATA, famiglie e studenti, tutti coinvolti nella preparazione dell’appuntamento.

L’obiettivo non è soltanto quello di arricchire gli spazi della scuola con quattro opere di valore, ma anche quello di fare dell’arte uno strumento di conoscenza e di dialogo per le nuove generazioni.

Le litografie di Mauro Capitani diventano così parte della vita quotidiana del plesso di Monterchi, in un luogo dove gli studenti potranno continuare a incontrare quelle immagini e, attraverso di esse, riscoprire la figura di San Francesco e i valori che ancora oggi rappresenta.

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