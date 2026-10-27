Città di Castelllo da novembre si torna alla Biblioteca Carducci anche la domenica

CITTÀ DI CASTELLO – Tornano le aperture domenicali pomeridiane alla Biblioteca Carducci. Una possibilità in più per cittadini, studenti e lettori che, durante i mesi invernali, potranno usufruire degli spazi della biblioteca anche nel fine settimana.
Il nuovo calendario partirà domenica 8 novembre e resterà in vigore fino al 30 aprile 2027, con apertura dalle 15 alle 19. Le aperture domenicali saranno effettuate, come comunicato dalla biblioteca, ad eccezione delle giornate festive.
Si tratta del consueto orario invernale, che amplia nuovamente le possibilità di accesso alla Biblioteca Carducci nel pomeriggio della domenica, offrendo un servizio pensato per venire incontro alle esigenze di chi durante la settimana ha meno possibilità di frequentare la struttura.
Da novembre, dunque, la domenica pomeriggio torna a essere un momento in più da dedicare alla lettura, allo studio e alla frequentazione della biblioteca.