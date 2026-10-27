“Pennellate internazionali”, tre artiste e tre sguardi sull’arte a Sansepolcro

Inaugurata sabato 24 ottobre a Palazzo Pretorio la mostra con le opere di Pascu Mihaela, Joy Stafford e Annamaria Veccia

SANSEPOLCRO – Tre artiste, tre sensibilità e tre modi diversi di raccontare l’arte. È stata inaugurata sabato 24 ottobre, nella Sala espositiva di Palazzo Pretorio a Sansepolcro, la mostra “Pennellate internazionali”, appuntamento che porta in città opere e linguaggi provenienti da esperienze artistiche differenti.

Protagoniste dell’esposizione sono Pascu Mihaela, Joy Stafford e Annamaria Veccia, unite dalla volontà di mettere a confronto sensibilità e percorsi diversi attraverso il linguaggio universale della pittura e dell’arte.

L’inaugurazione ha rappresentato l’occasione per aprire ufficialmente al pubblico un percorso espositivo che invita a soffermarsi sulle diverse interpretazioni della creatività, attraverso opere capaci di restituire punti di vista e sensibilità personali.

“Pennellate internazionali” nasce infatti dall’incontro di tre artiste e di tre esperienze, in un dialogo che supera i confini geografici e culturali. Un confronto che trova nella città di Sansepolcro, da sempre legata alla storia dell’arte e alla figura di Piero della Francesca, una cornice particolarmente significativa.

La mostra è ospitata nella Sala espositiva di Palazzo Pretorio, nel cuore del centro storico biturgense, e rappresenta un’ulteriore occasione per avvicinare cittadini e visitatori all’arte contemporanea attraverso una proposta costruita sulla pluralità degli sguardi.

L’esposizione prosegue così il percorso culturale della città, offrendo al pubblico la possibilità di conoscere tre artiste e lasciarsi guidare dalle loro diverse interpretazioni, in un incontro tra sensibilità, tecniche e percorsi personali.

Un appuntamento che conferma ancora una volta come l’arte possa diventare uno strumento di dialogo e di incontro, capace di mettere in relazione esperienze diverse e di parlare a un pubblico senza bisogno di confini.