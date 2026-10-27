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Città di Castello, musica classica e colonne sonore nel centro storico: arriva “Casse Armoniche”

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Sabato 31 ottobre alle 18 la presentazione nella sala del Consiglio comunale, con due esibizioni in anteprima. Direzione artistica a Niccolò Neri e Fabio Battistelli

Sabato pomeriggio, nella sala del Consiglio comunale di Città di Castello, non ci saranno solo interventi. Durante la presentazione sono previsti due momenti musicali. Serviranno a dare un’anteprima di quello che “Casse Armoniche” vuole portare nel centro storico.

Il format è stato ideato dal maestro Emanuele Frusi. A farlo proprio è stata l’associazione Scegliamoci il Futuro, presieduta da Franco Campagni. Il repertorio è quello della musica classica e delle colonne sonore dei film.

L’idea è valorizzare gli spazi storici della città con un uso discreto e sostenibile. Secondo gli organizzatori, la musica non dovrà coprire lo spazio urbano ma abitarlo. C’è poi un obiettivo più pratico: abituare le persone ad ascoltare musica in centro, con appuntamenti gratuiti e accessibili a tutti.

Il punto su cui l’associazione insiste di più è quello educativo. Il progetto mette insieme studenti e professionisti, giovani musicisti e interpreti affermati. È questo, spiegano, il cuore pedagogico dell’iniziativa.

La direzione artistica è affidata al maestro Niccolò Neri, del Cinecittà Trio. Lavorerà insieme al maestro Fabio Battistelli, direttore della scuola di musica “G. Puccini”. Da una parte l’esperienza sul palco, dall’altra il lavoro quotidiano con gli allievi.

Frusi, Neri e Battistelli illustreranno il format e i suoi contenuti sabato 31 ottobre alle 18. Sarà anche l’occasione per capire come e dove il progetto prenderà forma nelle vie della città.

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