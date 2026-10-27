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Pesca in apnea, l’Italia sul podio all’Euro-Africano: nello staff anche la tifernate Tiziana Martinelli

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La direttrice tecnica della Nazionale femminile ha guidato la squadra azzurra in Montenegro. Argento per Elisa Corallo e bronzo per Giacomo De Mola

CITTÀ DI CASTELLO – Ci sono anche un po’ di Città di Castello e della Valtiberina nei risultati ottenuti dall’Italia al Campionato Euro-Africano di Pesca in Apnea, concluso a Bar, in Montenegro. A ricoprire infatti il ruolo di direttore tecnico della Nazionale femminile è stata la tifernate Tiziana Martinelli, protagonista dello staff azzurro che ha accompagnato le atlete nella competizione internazionale.

E l’Italia è tornata dal Montenegro con due medaglie. Nel campionato femminile è arrivato l’argento di Elisa Corallo, mentre nella competizione maschile Giacomo De Mola ha conquistato la medaglia di bronzo.

Per la squadra femminile, guidata tecnicamente proprio da Martinelli, il secondo posto di Corallo ha permesso all’Italia di salire sul terzo gradino del podio nella classifica per Nazioni, alle spalle di Francia e Spagna.

Corallo ha costruito il suo argento con due secondi posti nelle due giornate di gara, chiudendo alle spalle della francese Amandine Gomez, nuova campionessa Euro-Africana, e davanti alla spagnola Sandra Orosio Arca. Un risultato particolarmente significativo per l’atleta siciliana, reduce dalla conquista del titolo italiano.

Nel settore maschile, invece, Giacomo De Mola ha conquistato il bronzo al termine di una gara che lo aveva visto particolarmente competitivo nella prima giornata. Il titolo è andato allo spagnolo Oscar Hidalgo, davanti al connazionale Oscar Cervantes Riera.

Buoni anche i piazzamenti degli altri azzurri, con Fabio Dessì quarto e Luca Vallicelli quinto. L’Italia ha così chiuso al secondo posto nella classifica per Nazioni maschile, dietro alla Spagna e davanti alla Francia.

Nel femminile, oltre alla medaglia di Corallo, erano in gara anche Elena Bartolacci e Cinzia Mora Celis.

Dietro i risultati ottenuti in acqua c’è stato il lavoro dell’intero staff della Nazionale, impegnato nella preparazione e nell’assistenza agli atleti durante la manifestazione. Tra loro anche Tiziana Martinelli, che rappresenta da tempo un punto di riferimento della pesca in apnea e che ha accompagnato la Nazionale femminile in questo importante appuntamento internazionale.

Per Città di Castello, dunque, la soddisfazione è doppia: da una parte i risultati conquistati dagli azzurri, dall’altra la presenza di una professionista tifernate nel ruolo di direttore tecnico della Nazionale femminile in una competizione che ha visto l’Italia protagonista.

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