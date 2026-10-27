“Lasciavamo la chiave sulla porta”, sala piena a Umbertide per il libro di Sergio Magrini Alunno

UMERTIDE – Una sala piena e tanta voglia di ascoltare e condividere ricordi. È stata una partecipazione numerosa e sentita quella che sabato 24 ottobre ha accompagnato, al Centro Socio Culturale San Francesco di Umbertide, la presentazione di “Lasciavamo la chiave sulla porta”, il libro di Sergio Magrini Alunno.

L’iniziativa, promossa da UniTre Umbertide, ha richiamato numerosi cittadini, confermando quanto le occasioni culturali continuino a rappresentare un importante momento di incontro per la comunità.

A portare il saluto dell’amministrazione comunale è stato il sindaco Luca Carizia, insieme alla vicesindaco e assessore alla Cultura Annalisa Mierla. Ad aprire l’appuntamento è stato invece il presidente di UniTre, Corrado Baldoni, che ha introdotto il pomeriggio dedicato al volume e al suo autore.

Il titolo stesso del libro richiama un modo di vivere e di stare insieme che appartiene a una generazione e a una memoria collettiva: quella di una comunità nella quale i rapporti tra le persone erano più diretti, le porte potevano davvero restare aperte e la vita quotidiana diventava spesso occasione di incontro.

Proprio per questo la presentazione è diventata qualcosa di più di un semplice appuntamento letterario. È stata un’occasione per ritrovarsi, parlare di cultura e riscoprire attraverso le parole dell’autore frammenti di una storia che appartiene anche alla città.

La numerosa presenza di pubblico ha confermato il valore delle iniziative organizzate da UniTre e, più in generale, l’importanza di creare occasioni nelle quali istituzioni, associazioni e cittadini possano incontrarsi e condividere esperienze.

Un pomeriggio nel quale il libro è diventato così anche uno strumento per parlare di memoria, comunità e di quei legami che, ancora oggi, contribuiscono a costruire il senso di appartenenza a un territorio.