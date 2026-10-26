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Halloween arriva a Castello Bufalini: due giorni tra storia, mistero e divertimento

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Il 31 ottobre e il 1° novembre Castello Bufalini si prepara a vivere un fine settimana davvero speciale con “Halloween al Castello”, l’iniziativa che torna dopo il successo dello scorso anno e propone un programma pensato per pubblici diversi.

Il fascino degli ambienti storici del castello si mescolerà all’atmosfera di Halloween, con il nuovo percorso “Allestimento da brivido” e tante attività tematiche distribuite nelle due giornate.

Un modo originale per vivere uno dei luoghi simbolo di San Giustino, tra atmosfere misteriose, personaggi, sorprese e iniziative dedicate a chi vuole trascorrere Halloween in una location decisamente particolare.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione del Centro Socio Educativo Altomare.

📅 Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre
📍 Castello Bufalini – San Giustino

Per informazioni e dettagli sul programma:
📞 075 856115
📧 drm-umb.castellobufalini@cultura.gov.it

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