Halloween arriva a Castello Bufalini: due giorni tra storia, mistero e divertimento

Il 31 ottobre e il 1° novembre Castello Bufalini si prepara a vivere un fine settimana davvero speciale con “Halloween al Castello”, l’iniziativa che torna dopo il successo dello scorso anno e propone un programma pensato per pubblici diversi.
Il fascino degli ambienti storici del castello si mescolerà all’atmosfera di Halloween, con il nuovo percorso “Allestimento da brivido” e tante attività tematiche distribuite nelle due giornate.
Un modo originale per vivere uno dei luoghi simbolo di San Giustino, tra atmosfere misteriose, personaggi, sorprese e iniziative dedicate a chi vuole trascorrere Halloween in una location decisamente particolare.
L’iniziativa è realizzata con la collaborazione del Centro Socio Educativo Altomare.
📅 Sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre
📍 Castello Bufalini – San Giustino
Per informazioni e dettagli sul programma:
📞 075 856115
📧 drm-umb.castellobufalini@cultura.gov.it