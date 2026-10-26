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Teatro, musica e divertimento: a Pistrino torna la stagione dello Smeraldo

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Si alza il sipario sulla nuova stagione 2026/2027 del Nuovo Cinema Smeraldo di Pistrino, promossa dalla Pro Loco Pistrino con il patrocinio del Comune di Citerna.

Un cartellone pensato per portare sul palco, da novembre a febbraio, commedie, spettacoli per famiglie, musica e intrattenimento, con appuntamenti ogni domenica alle 17.

L’apertura è fissata per domenica 8 novembre con “Stalla di stelle – O tutti o nessuno”, a cura di Stella di Stelle, per la regia di Raffaella Polchi.

Si prosegue il 15 novembre con “Che Trambusto in casa Ciaccini”, il 22 novembre con “Il Contrattino” e il 29 novembre con “N’avrà mica fretta?!” della Compagnia Teatro Popolare Sansepolcro.

Il programma continuerà per tutto l’inverno, fino alla premiazione del 21 febbraio 2027, con un cartellone che guarda a pubblici diversi e punta a riportare il teatro al centro della vita della comunità.

🎟️ Biglietto: 5 euro

📍 Nuovo Cinema Smeraldo – Pistrino

📞 Info e prenotazioni:
Danilo 333 219 1748
Marco 393 956 8440
Camilla 331 986 3301

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