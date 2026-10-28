“Epiloghi”, Evaristo Seghetta Andreoli ospite del Circolo della Poesia

CITTÀ DI CASTELLO – Nuovo appuntamento con il Circolo della Poesia, giunto alla quarta edizione. Giovedì 29 ottobre alle 18.30, il Circolo Tifernate – Accademia degli Illuminati ospiterà la presentazione di “Epiloghi”, ultima raccolta di poesie di Evaristo Seghetta Andreoli, pubblicata nel 2025 da Interno Poesia Editore.

A dialogare con l’autore sarà Nicola Mariuccini, mentre le poesie saranno accompagnate dalle letture di Silvia Bardascini, Elio Mariucci e Velia Volpi.

Seghetta Andreoli, originario di Montegabbione, dove vive, ha una formazione classica e giuridica e ha lavorato nel settore bancario. Da anni è impegnato nel mondo della cultura, collabora con riviste letterarie e fa parte delle giurie di diversi premi di poesia.

Ha pubblicato numerose raccolte, a partire da “I semi del poeta” del 2013, e nel corso degli anni ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Firenze Mario Conti – Fiorino d’Oro, il Premio Mario Luzi, il Premio Città di Sassari e il Premio Cecco d’Ascoli.

Con “Epiloghi”, la sua ultima silloge, è inoltre entrato nella cinquina dei finalisti della 38ª edizione del Premio Letterario Camaiore “Francesco Belluomini”.

A portare i saluti saranno l’avvocato Gregorio Anastasi, presidente del Circolo Tifernate, e la dottoressa Catia Cecchetti, curatrice dell’iniziativa.

L’appuntamento è realizzato dal Circolo Tifernate Accademia degli Illuminati in collaborazione con il Comune di Città di Castello – Assessorato alle Politiche culturali, con il patrocinio della Regione Umbria – Assemblea legislativa.

Considerato il numero limitato di posti, è necessaria la prenotazione.

Per informazioni e prenotazioni: ilcircolodellapoesia@circolotifernate.it – 339 7203829.