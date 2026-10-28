Umbertide, Basket Club Fratta e volontari insieme per prendersi cura del Palastaccini

UMBERTIDE – Sport e volontariato si incontrano per prendersi cura di uno dei luoghi più importanti della vita sportiva cittadina. Il Basket Club Fratta e il Gruppo Volontari Umbertide hanno avviato una collaborazione che prevede la pulizia del Palastaccini da parte di tre giovani volontari.

L’accordo nasce da un percorso iniziato in occasione della Pasqua dello Sportivo, quando il Basket Club Fratta aveva destinato un contributo al Gruppo Volontari. Da quella collaborazione è arrivata la proposta di mettere a disposizione alcuni ragazzi per contribuire alla cura delle strutture sportive della città.

Nei giorni scorsi è stata quindi firmata una convenzione: ogni sabato mattina tre giovani volontari, a titolo gratuito, si occupano della pulizia del palazzetto.

Un’attività semplice, ma dal forte valore civico, che permette ai ragazzi di mettere a disposizione il proprio tempo per la comunità e, allo stesso tempo, di sviluppare un maggiore senso di appartenenza e attenzione verso gli spazi pubblici.

«Attraverso la collaborazione con il BC Fratta possiamo mettere in atto il nostro progetto “Prendiamoci cura”, finalizzato proprio a prendersi cura degli spazi pubblici della città», ha spiegato la presidente del Gruppo Volontari Milena Morelli.

Soddisfazione anche da parte del Basket Club Fratta, che ha ringraziato i volontari sottolineando come la collaborazione tra realtà associative diverse possa diventare un modo concreto per contribuire al bene della comunità umbertidese.