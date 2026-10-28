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Open Day all’Istituto Fanfani-Camaiti: quattro appuntamenti per conoscere la scuola

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PIEVE SANTO STEFANO – Quattro giornate per conoscere da vicino l’Istituto Omnicomprensivo “Amintore Fanfani – Alberto M. Camaiti” e aiutare studenti e famiglie nella scelta della scuola superiore.

L’istituto di Pieve Santo Stefano ha programmato gli Open Days 2026-2027, rivolti a chi vuole conoscere l’offerta formativa, gli spazi e i servizi della scuola.

Sono quattro gli appuntamenti in calendario: venerdì 27 novembre, dalle 19.30 alle 21.30; sabato 12 dicembre, dalle 10 alle 13; sabato 16 gennaio 2027, dalle 14.30 alle 17.30; domenica 24 gennaio, dalle 10 alle 13.

L’offerta dell’istituto comprende l’Istituto Professionale Alberghiero, con i percorsi dedicati a enogastronomia, ospitalità e servizi di sala; l’Istituto Tecnico Agrario quadriennale, orientato all’innovazione in agricoltura e all’ambiente; e l’Istituto Professionale Forestale, dedicato alla tutela del territorio, alla gestione boschiva e alle tematiche ambientali.

A disposizione degli studenti c’è inoltre il Convitto Annesso, con servizi di ospitalità e supporto allo studio, oltre a trasporto e mensa per tutti gli indirizzi.

Gli Open Days si svolgeranno nella sede di via San Lorenzo 18 a Pieve Santo Stefano. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’istituto agli indirizzi chiara.giovagnini@fanfanicamaiti.edu.it, gemma.dini@fanfanicamaiti.edu.it e aris01800a@istruzione.it.

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