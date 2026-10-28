Addio a Raffaele Lazzaro, Città di Castello piange una figura molto amata

CITTÀ DI CASTELLO – Profondo cordoglio in città per la scomparsa improvvisa di Raffaele Lazzaro, 65 anni, conosciuto e apprezzato da tanti tifernati per le sue qualità umane e per l’impegno che ha portato avanti negli anni in ambito professionale, sportivo e associativo.

Da due anni era in pensione. Dopo aver iniziato la propria carriera come programmatore informatico, aveva ricoperto il ruolo di manager di livello internazionale in una nota multinazionale del settore metalmeccanico con sede a Umbertide.

Ma era soprattutto lo sport una delle sue grandi passioni. Da giovane aveva giocato a calcio e successivamente aveva allenato diverse squadre del territorio. Poi era arrivata la canoa, disciplina alla quale si era dedicato con entusiasmo, distinguendosi anche per l’impegno nella promozione di questo sport nelle scuole.

Una persona garbata, disponibile e profondamente legata alla propria città. Lazzaro aveva sempre partecipato con entusiasmo agli eventi e alle tradizioni che rappresentano Città di Castello, condividendone momenti importanti e dimostrando un forte senso di appartenenza alla comunità.

La sua scomparsa lascia un vuoto enorme nella famiglia, nella moglie Alessandra e nei figli Guido e Lavinia, ai quali era profondamente legato, e in tutte le persone che hanno avuto modo di conoscerlo.

A ricordarlo con particolare commozione è anche il sindaco di Città di Castello Luca Secondi, che esprime alla famiglia le più sentite condoglianze a nome dell’amministrazione e dell’intera comunità tifernate.

I funerali di Raffaele Lazzaro si svolgeranno giovedì 29 ottobre alle ore 14.30 nella Cattedrale di Città di Castello.