San Giustino, premiati i 24 giovani dei progetti “Cura la tua città” ed “Eventi in agenda”

SAN GIUSTINO – Ventiquattro giovani del territorio sono stati premiati al termine delle attività estive dei progetti “Cura la tua città” ed “Eventi in agenda”, promossi dall’amministrazione comunale.
Durante l’estate i ragazzi, affiancati dagli educatori della Cooperativa Sociale ASAD, sono stati coinvolti in diverse attività a servizio della comunità: dalla cura e dal decoro urbano alle piccole manutenzioni, fino alla collaborazione nell’organizzazione degli eventi al Parco Roccolo.
A ciascun partecipante sono stati consegnati un buono spesa come riconoscimento economico e un attestato di frequenza, valido anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi scolastici.
Un’esperienza che ha permesso ai giovani di mettersi concretamente a disposizione della propria comunità, sviluppando senso di responsabilità, collaborazione e attenzione al territorio.
L’amministrazione comunale ha ringraziato tutti i partecipanti per l’impegno dimostrato durante il percorso e per il contributo offerto alla comunità di San Giustino.