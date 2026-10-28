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AVIS Sansepolcro, Michele Guadagni entra nello staff della sede

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SANSEPOLCRO – Un nuovo ingresso nello staff dell’AVIS di Sansepolcro, accolto con affetto e con un messaggio di benvenuto da parte dell’associazione.

Michele Guadagni, già donatore AVIS, entra ufficialmente a far parte dello staff dell’ufficio della sede biturgense. Ad accoglierlo è stata Maria Chiara Cheli, insieme a tutta l’associazione, che ha voluto sottolineare il valore umano del suo ingresso.

«La tua forza d’animo sarà un grande insegnamento per noi», è il messaggio rivolto a Michele, al quale AVIS Sansepolcro dà il benvenuto con l’auspicio di condividere un nuovo percorso all’interno della sede.

Un ingresso che va oltre il semplice impegno nell’attività dell’associazione e che rafforza il valore della comunità AVIS, fatta di donatori, volontari e persone che mettono a disposizione il proprio tempo per gli altri.

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