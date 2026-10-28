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Sansepolcro, successo per “Ri-Gener-Azioni”: giovani protagonisti nella cura della città

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SANSEPOLCRO – Una giornata di festa, partecipazione e impegno per la restituzione pubblica del progetto “Ri-Gener-Azioni”, che sabato 24 ottobre ha coinvolto alcuni luoghi simbolo di Sansepolcro.

Per tutta la giornata gli Orti del Bastione, curati da Floema APS, e lo Skate Park, seguito da Focus Crew APS, sono diventati il punto d’incontro tra i giovani protagonisti del progetto e la cittadinanza.

L’iniziativa ha permesso ai ragazzi e alle ragazze che hanno partecipato a “Ri-Gener-Azioni” di mostrare direttamente alla comunità il lavoro svolto e i risultati raggiunti, trasformando gli spazi della città attraverso impegno, creatività e partecipazione.

Una giornata pensata non soltanto per raccontare quanto realizzato, ma soprattutto per creare un momento di condivisione e far conoscere alla città il valore dell’impegno dei giovani sul territorio.

All’appuntamento hanno partecipato anche il presidente del Consiglio comunale Antonello Antonelli e l’assessora Valeria Noferi, a testimonianza del sostegno dell’amministrazione alle iniziative rivolte alle nuove generazioni.

Il progetto è stato ideato da Focus Crew APS e Floema APS nell’ambito del bando “Siete Presente” di Cesvot e Regione Toscana – Giovanisì, con il contributo della Fondazione CR Firenze.

Un’esperienza che ha messo al centro i giovani e la loro capacità di prendersi cura degli spazi della propria città, trasformandoli in luoghi di incontro e partecipazione.

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