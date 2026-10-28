San Giacomo si prepara a una notte da brividi: torna “La Notte del Grande Cocomero”

CITTÀ DI CASTELLO – San Giacomo si prepara a tornare protagonista nella notte di Halloween. Sabato 31 ottobre il rione ospiterà “La Notte del Grande Cocomero”, una festa pensata per animare le strade, coinvolgere grandi e piccoli e dare visibilità alle attività commerciali del territorio.

La serata inizierà alle 18.30, con aperitivi e cena nei locali del rione. Dalle 21.00 spazio invece a un programma ricco di spettacoli e intrattenimento, con musica e DJ set, magia, artisti di strada, funamboli, animazione per bambini, spettacoli con il fuoco e trucchi dedicati ai più piccoli.

Non mancheranno le atmosfere più inquietanti, con “Il riposo di Dracula”, “La Mummia” e Samara nel pozzo, per una notte all’insegna del divertimento e di qualche brivido.

L’appuntamento è pensato per tutti: famiglie e bambini potranno vivere una serata tra maschere, fantasia e animazione, mentre i più giovani potranno ritrovarsi nei locali del rione accompagnati dalla musica dei DJ.

“La Notte del Grande Cocomero” vuole essere anche un’occasione per sostenere le attività commerciali di San Giacomo e riportare persone nel rione, creando un momento di incontro e partecipazione per tutta la comunità.

Tutti gli spettacoli e le iniziative sono gratuiti.

L’invito è quindi semplice: costume, voglia di divertirsi e un pizzico di coraggio. Per una notte San Giacomo si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto.