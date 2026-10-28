ZTL, cambiano gli orari del varco di via Sant’Apollinare: la modifica fino al 1° luglio 2027

CITTÀ DI CASTELLO – Cambiano temporaneamente gli orari di attivazione del sistema di controllo elettronico del varco numero 3 della ZTL 2, in via Sant’Apollinare.

La modifica è contenuta nell’ordinanza numero 399 del dirigente della Polizia Locale, pubblicata all’Albo Pretorio, e sarà in vigore dal 16 novembre 2026 al 1° luglio 2027.

Il provvedimento nasce dalla particolare situazione della viabilità nel centro cittadino, condizionata dalla presenza di cantieri e da ulteriori interventi pubblici e privati che stanno interessando la rete stradale e che hanno inevitabili ripercussioni sulla circolazione e sulle attività commerciali.

Nel dettaglio, il varco sarà attivo per il controllo elettronico degli accessi alla ZTL 2:

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: dalle 19.30 alle 6.30 ;

dalle ; giovedì e sabato , in concomitanza con il mercato: dalle 19.30 alle 15.00 ;

, in concomitanza con il mercato: dalle ; domeniche e festivi infrasettimanali: 24 ore su 24.

Di conseguenza, nella fascia compresa tra le 6.30 e le 19.30, nei giorni interessati, il sistema elettronico del varco non sarà attivo per l’accertamento automatico delle violazioni di accesso alla ZTL 2.

Rimangono comunque in vigore tutte le altre disposizioni relative alla circolazione, alla sosta e alla sicurezza stradale, così come le regole della ZTL riguardanti autorizzazioni, permessi, deroghe e modalità di transito.

La modifica ha carattere temporaneo e cesserà automaticamente il 1° luglio 2027, salvo un eventuale provvedimento successivo che ne disponga la proroga, la modifica o il ripristino della disciplina ordinaria.

L’amministrazione comunale potrà inoltre anticipare la conclusione della misura qualora la situazione del traffico, la conclusione dei cantieri o l’evoluzione delle condizioni della viabilità rendano non più necessaria la modifica degli orari.