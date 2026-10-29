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Monterchi celebra la Giornata delle Forze Armate: domenica 8 novembre la cerimonia

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MONTERCHI – Una mattinata dedicata alla memoria, al ricordo dei caduti e ai valori delle Forze Armate. Monterchi si prepara a celebrare, domenica 8 novembre, la tradizionale Giornata delle Forze Armate, con una cerimonia organizzata dalla sezione locale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci e dalla sezione dei Bersaglieri in congedo, insieme all’Amministrazione comunale.

La manifestazione prenderà il via alle 9.45 al Monumento dei Caduti di tutte le guerre, in località Mercatale-Alzabaldiera, dove sarà deposta una corona. Da qui il corteo si trasferirà con i propri mezzi in piazza Umberto I, dove alle 10 sarà deposta una corona alla lapide dedicata ai Caduti della Divisione Britannica.

Alle 10.15, alla Rocca, è prevista la deposizione della corona al Monumento dei Caduti della guerra 1915-1918 e dei Caduti per cause o fatti di guerra 1940-1945. Alle 10.30 il programma proseguirà con il rinfresco, prima della celebrazione della Santa Messa alle 11 nella Chiesa Arcipretura, accompagnata dai saluti del sindaco.

Al termine della cerimonia è previsto il ringraziamento alla sezione locale dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.

Alla giornata prenderanno parte le associazioni promotrici, le autorità civili, militari e religiose, le rappresentanze delle associazioni cittadine e delle scuole, oltre alla rappresentanza dei Caduti della Divisione Britannica. Saranno presenti anche le associazioni d’Arma e Combattentistiche, ciascuna con i propri gonfaloni, labari e bandiere.

A rendere ancora più solenne la cerimonia sarà l’intervento del trombettista Alessandro Guadagni.

La giornata si concluderà alle 13 con il pranzo sociale presso il Bar Pizzeria Ristorante “Le Ville”, in viale Giotto.

Le prenotazioni per il pranzo sono aperte fino al 7 novembre presso Boutique Del Buongustaio, Festini Fabio Copam S.r.l. e Bar “Duri s Caffè”. La quota di partecipazione è di 30 euro, mentre per i bambini fino a 3 anni il pranzo è gratuito e per quelli dai 3 ai 10 anni è prevista una quota di 15 euro.

L’Amministrazione comunale e le associazioni invitano tutta la cittadinanza a partecipare a una giornata che rappresenta un momento importante di memoria e di condivisione, nel segno del ricordo di quanti hanno perso la vita nelle guerre e del valore delle istituzioni e delle comunità che ancora oggi ne custodiscono la memoria.

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