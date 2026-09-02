Città di Castello, a Palazzo del Podestà arriva “Frammenti di un sogno”

Dal 26 settembre al 9 ottobre la mostra di Brian Reberger nel cuore del centro storico tifernate
Città di Castello si prepara ad accogliere una nuova proposta espositiva. Dal 26 settembre al 9 ottobre 2026, Palazzo del Podestà ospiterà la mostra di Brian Reberger dal titolo “Frammenti di un sogno”.
L’esposizione propone un percorso costruito attorno a immagini e suggestioni che richiamano la dimensione della memoria e del sogno, attraverso un linguaggio visivo fortemente evocativo.
La mostra sarà allestita negli spazi di Palazzo del Podestà, nel cuore del centro storico tifernate, e rappresenterà un nuovo appuntamento nel calendario culturale cittadino di fine settembre.
Il titolo, “Frammenti di un sogno”, anticipa già il carattere dell’esposizione: opere che sembrano muoversi tra realtà e immaginazione, lasciando spazio a una lettura personale e intima da parte del visitatore.
L’apertura è fissata per sabato 26 settembre, mentre l’esposizione resterà visitabile fino al 9 ottobre.