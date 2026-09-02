Search
AttualitàCittà di CastelloIn evidenza

Silvio Pasqui in pensione, si chiude una lunga fase alla guida dell’Ospedale Alto Tevere

Data:

La Usl Umbria 1 saluta il direttore al termine del suo lungo percorso professionale nel Servizio Sanitario Regionale

Si è conclusa una lunga fase professionale per Silvio Pasqui, direttore del Presidio ospedaliero Alto Tevere, che ha terminato il proprio percorso nel Servizio Sanitario Regionale.

A salutarlo è stata la Direzione della Usl Umbria 1, che ha voluto sottolineare il lavoro svolto negli anni alla guida dell’ospedale di Città di Castello.

Nel messaggio diffuso ieri dall’azienda sanitaria vengono richiamati alcuni tratti che hanno caratterizzato la sua direzione: attenzione ai cittadini, ascolto degli operatori, equilibrio nelle decisioni e capacità di affrontare i momenti più complessi con senso di responsabilità e spirito di servizio.

Secondo la Usl, Pasqui ha accompagnato la crescita del presidio contribuendo a consolidare un modello di sanità pubblica basato su qualità, efficienza e umanizzazione delle cure.

Un lavoro portato avanti nel tempo e che, nelle parole dell’azienda, ha lasciato un segno non soltanto dal punto di vista organizzativo, ma anche nei rapporti con operatori, pazienti e comunità.

La Usl Umbria 1 ha quindi rivolto a Silvio Pasqui un saluto di stima e gratitudine, accompagnato dagli auguri per la nuova fase della sua vita.

Commenti
Previous article
CorriCastello, domenica 6 settembre torna la corsa che unisce sport e solidarietà
Next article
Città di Castello, a Palazzo del Podestà arriva “Frammenti di un sogno”

Share post:

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Sedici attività, sedici balestrieri: Porta Romana li adotta uno per uno

Redazione Redazione -
Entri per comprare il pane e ti trovi davanti...

Carabinieri, il colonnello Sergio Molinari lascia Perugia per un nuovo incarico a Roma

Redazione Redazione -
Il comandante provinciale dell’Arma assumerà un ruolo presso il...

Fratta dell’800, Umbertide chiude la 25ª edizione con un bilancio positivo

Redazione Redazione -
Quattro giornate tra rievocazione, spettacoli e partecipazione. L’Osteria del...

Pistrino, successo di tradizione e sapori protagonisti con la Festa della Scartocciatura

Redazione Redazione -
Due giornate dedicate alla cultura contadina, alla gastronomia e...

Primo Piano Notizie

Direttore responsabile Michele Tanzi Aut. Tribunale Perugia n 21/2001 – Reg periodici aut. del 06/07/2001 – P.IVA 02487440543 info 075 85 83260 – 335 5453708

Privacy

News

Sedici attività, sedici balestrieri: Porta Romana li adotta uno per uno

Eventi 0
Entri per comprare il pane e ti trovi davanti...

© 2024 Primo Piano Notizie