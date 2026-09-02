Silvio Pasqui in pensione, si chiude una lunga fase alla guida dell’Ospedale Alto Tevere

La Usl Umbria 1 saluta il direttore al termine del suo lungo percorso professionale nel Servizio Sanitario Regionale

Si è conclusa una lunga fase professionale per Silvio Pasqui, direttore del Presidio ospedaliero Alto Tevere, che ha terminato il proprio percorso nel Servizio Sanitario Regionale.

A salutarlo è stata la Direzione della Usl Umbria 1, che ha voluto sottolineare il lavoro svolto negli anni alla guida dell’ospedale di Città di Castello.

Nel messaggio diffuso ieri dall’azienda sanitaria vengono richiamati alcuni tratti che hanno caratterizzato la sua direzione: attenzione ai cittadini, ascolto degli operatori, equilibrio nelle decisioni e capacità di affrontare i momenti più complessi con senso di responsabilità e spirito di servizio.

Secondo la Usl, Pasqui ha accompagnato la crescita del presidio contribuendo a consolidare un modello di sanità pubblica basato su qualità, efficienza e umanizzazione delle cure.

Un lavoro portato avanti nel tempo e che, nelle parole dell’azienda, ha lasciato un segno non soltanto dal punto di vista organizzativo, ma anche nei rapporti con operatori, pazienti e comunità.

La Usl Umbria 1 ha quindi rivolto a Silvio Pasqui un saluto di stima e gratitudine, accompagnato dagli auguri per la nuova fase della sua vita.