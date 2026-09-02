CorriCastello, domenica 6 settembre torna la corsa che unisce sport e solidarietà

Terza edizione per la manifestazione del Marathon Club: percorso di 8 chilometri, gare giovanili e ricavato destinato alla Croce Rossa di Città di Castello

“Un buon motivo per correre”. È questo lo slogan della terza edizione della CorriCastello, la manifestazione podistica organizzata dal Marathon Club Città di Castello e in programma domenica 6 settembre nel centro tifernate.

L’evento nasce nel solco della storica Stracastello, ma con una propria identità e con l’obiettivo di diventare sempre più una festa aperta a tutta la città. Accanto agli atleti competitivi, infatti, potranno partecipare famiglie, bambini, camminatori e semplici appassionati.

Il percorso sarà di 8 chilometri, sia in versione competitiva che non competitiva, e ricalcherà in gran parte il tracciato della vecchia Stracastello.

Il ritrovo è fissato alle 8 in piazza Matteotti. Alle 9 partiranno le gare giovanili, realizzate con il supporto dell’Atletica Pakman, mentre alle 10 scatteranno le prove riservate agli adulti.

La CorriCastello sarà inserita nel Grand Prix FIDAL Umbria e nel Grand Prix Altotevere, unendo così l’aspetto agonistico a quello più popolare e partecipativo.

Importante anche la finalità solidale. Una parte del ricavato, al netto delle spese, sarà devoluta al comitato di Città di Castello della Croce Rossa Italiana, che collaborerà anche dal punto di vista logistico lungo il percorso.

Alla manifestazione prenderanno parte anche i ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down di Perugia, realtà attiva anche nel territorio tifernate.

«La CorriCastello vuol essere una corsa con tanti passi diversi, ma nella stessa direzione», ha spiegato il presidente del Marathon Club Roberto Leonardi.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore allo Sport Riccardo Carletti, che ha sottolineato il valore di una manifestazione capace di unire sport e solidarietà, mentre il presidente della Croce Rossa tifernate Francesco Serafini ha evidenziato l’importanza della collaborazione tra associazioni del territorio.

Per i primi 600 adulti iscritti è prevista una maglia tecnica, mentre i primi 110 bambini riceveranno una maglia ricordo e una medaglia.

Le iscrizioni sono aperte online tramite Icron e presso il box in piazza Matteotti. Sarà possibile iscriversi anche la mattina della gara fino a 30 minuti prima della partenza.