Intelligenza artificiale, Paolo Benanti presenta a Città di Castello “La nuova logica del dominio”

L’incontro venerdì 25 settembre alle 17.30 nella Sala Paolo Rossi Monti della Biblioteca Carducci. Il teologo dialogherà con Anna Ascani

Paolo Benanti sarà a Città di Castello venerdì 25 settembre per presentare “La nuova logica del dominio. Potere computazionale, democrazia e condizione umana”, il suo nuovo libro pubblicato da Laterza. L’appuntamento è alle 17.30 nella Sala Paolo Rossi Monti della Biblioteca comunale Carducci.

Teologo francescano e docente alla Pontificia Università Gregoriana, Benanti è tra le voci italiane più autorevoli nel campo dell’etica delle tecnologie. Nel volume affronta una domanda che riguarda ormai tutti: cosa accade quando il potere passa attraverso algoritmi, dati e capacità di calcolo? L’intelligenza artificiale viene osservata non solo per ciò che permette di fare, ma anche per gli effetti che può produrre sulla democrazia, sui diritti e sulla libertà delle persone.

Ad aprire il pomeriggio saranno i saluti del sindaco Luca Secondi, di Daniele Spinelli, presidente della Fondazione Verso l’Europa, e di Romano Piccinelli, direttore della Scuola di Formazione Teologica “Cesare Pagani”. L’introduzione sarà affidata a Franco Ciliberti dell’Associazione Ospedale da Campo.

In programma anche il video-intervento dello scrittore e analista geopolitico Alessandro Aresu, dedicato all’intelligenza artificiale come tema globale. Il momento centrale sarà il dialogo tra Paolo Benanti e Anna Ascani, vicepresidente della Camera dei Deputati.

Un confronto che porterà alla Biblioteca Carducci una delle questioni decisive del nostro tempo: chi stabilisce le regole delle tecnologie che stanno entrando sempre di più nella vita quotidiana?