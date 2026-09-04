Umbertide, Corbucci: «Il nuovo incrocio di Palazzo Cerrini è pericoloso»

Il consigliere e segretario del PD contesta la viabilità intorno a Piazza Mazzini: percorsi più lunghi per chi arriva da Niccone e timori per la riapertura delle scuole

Il nuovo assetto della viabilità intorno a Piazza Mazzini finirà in Consiglio comunale. Ad annunciarlo è Filippo Corbucci, consigliere comunale e segretario del Partito Democratico di Umbertide, che punta il dito soprattutto contro l’incrocio tra Palazzo Cerrini e via Spoletini, definito «un punto ad alto rischio» per automobilisti e pedoni.

Secondo Corbucci, i lavori realizzati nella zona non avrebbero reso il traffico più sicuro e scorrevole. Al contrario, avrebbero creato nuovi disagi. Il caso più evidente riguarderebbe chi arriva da Niccone e deve raggiungere via Roma: con il nuovo percorso è necessario proseguire fino alla rotatoria davanti alla stazione, per poi tornare indietro.

Ma è l’incrocio di Palazzo Cerrini a destare le preoccupazioni maggiori. Le traiettorie delle auto e le difficoltà nelle manovre, sostiene il consigliere, renderebbero quel passaggio particolarmente delicato. Una situazione destinata a essere messa alla prova tra pochi giorni, con la riapertura delle scuole e il ritorno del traffico negli orari di ingresso e uscita degli studenti.

«Il rischio concreto è che l’intera area vada in tilt», avverte Corbucci, richiamando l’attenzione sui possibili ingorghi e sulla sicurezza di pedoni e famiglie.

Nella sua presa di posizione il segretario del PD riapre anche il capitolo di Palazzo Cerrini. Corbucci ricorda come, in passato, il suo partito avesse proposto la demolizione dell’immobile per ridisegnare gli spazi e migliorare la viabilità. La scelta fu invece quella della ristrutturazione, costata, secondo quanto riferisce, quasi due milioni di euro e dalla quale sono stati ricavati tre appartamenti.

Ora la questione tornerà sui banchi del Consiglio. Corbucci annuncia la presentazione di atti formali per chiedere al sindaco e all’amministrazione un intervento correttivo sull’intera zona e, in particolare, sull’incrocio di via Spoletini. «Bisogna intervenire prima che succeda qualcosa di grave», conclude.