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Libri antichi, incisioni e una perla del 1510: torna la Mostra mercato a palazzo Vitelli

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Un Libro d’Ore stampato a Parigi nel 1510 da Antoine Verrard e poi miniato a mano: diciotto immagini grandi, ventinove più piccole, quotazione oltre i ventimila euro. È uno dei pezzi che i bibliofili troveranno da domani, sabato 5 settembre, a palazzo Vitelli a Sant’Egidio, dove si apre la XXVI edizione della Mostra mercato nazionale del libro antico e della stampa antica.

Quaranta espositori, trenta stand, ingresso libero. La rassegna è promossa dall’Associazione Palazzo Vitelli a Sant’Egidio con i patrocini di Comune, Regione e Fondazione Cassa di Risparmio di Città di Castello. In vetrina volumi d’epoca, codici manoscritti e miniati, incunaboli, cartografia e vedutistica, prime edizioni letterarie. E poi la grafica: due cretti neri e il grande nero di Burri, due opere di Picasso, una litografia di Miró, tre xilografie di Dürer. Una sezione è riservata alla scienza, con Newton, Cartesio, Boyle, Clavio, Euclide, Biringuccio.

Il taglio del nastro è alle 9.30, con il sindaco Luca Secondi, l’assessore al Commercio e al Turismo Letizia Guerri, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio Fabio Nisi e il curatore Giancarlo Mezzetti. Subito dopo la presentazione di “Loca Franciscana”, con acquerelli originali dedicati ad alcuni luoghi dell’Altotevere.

L’edizione di quest’anno ricorda Veronica Giuliani, badessa delle clarisse cappuccine proclamata santa nel 1839, di cui nel 2027 ricorre il terzo centenario della morte. Alle 17.30, nel chiostro del monastero, apre “Donne di Dio tra silenzio e parola”: testi dall’archivio del monastero, dall’Archivio diocesano e dalla collezione privata dell’avvocato Paolo Tiezzi. Interverrà Alessandra Bartolomei Romagnoli, docente alla Pontificia Università Gregoriana.

Sempre sabato, alle 21 in piazza Matteotti, la conferenza spettacolo “Storie di libri” con Enrico Paci e le musiche originali di Tarek Komin, nell’ambito del centenario della libreria Paci La Tifernate.

Orari: venerdì 4 dalle 13 alle 19.30, sabato 5 e domenica 6 dalle 9.30 alle 19.30.

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