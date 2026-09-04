Varchi elettronici spenti dal 14 settembre, FdI: “Vittoria della mobilitazione, ma la petizione va avanti”

Dal 14 settembre i varchi elettronici di via San Florido, via Marconi e corso Vittorio Emanuele resteranno aperti dalle 6.30 alle 21. La modifica agli orari della ztl, decisa dall’amministrazione e valida fino a luglio 2027, è stata rivendicata da Fratelli d’Italia come il primo risultato della raccolta firme partita nelle scorse settimane.

“Una prima grande vittoria della comunità tifernate”, scrive il coordinatore comunale del partito, Francesco Algeri Rignanese, in una nota diffusa ieri. La motivazione ufficiale del provvedimento — un aggravamento della circolazione sulle direttrici esterne alla ztl, legato al prolungamento di alcuni lavori — per FdI non convince: “Ha il sapore della scusa. La verità è che le valutazioni del caso non furono abbastanza approfondite e che la grande partecipazione alla nostra mobilitazione ha costretto l’amministrazione a tornare sui suoi passi”.

Il partito ricorda di aver sollevato la questione già in consiglio comunale, con il consigliere Lignani Marchesani, chiedendo la proroga della fase non sanzionatoria dei varchi. E legge la scadenza fissata al 31 luglio 2027 come una scelta tutt’altro che casuale: secondo il coordinatore serve a rinviare a dopo le elezioni ogni decisione su un tema diventato scomodo.

La raccolta firme, in ogni caso, non si ferma. L’obiettivo dichiarato è depositare la petizione popolare il 14 settembre, per portare la discussione in consiglio comunale. La modifica appena varata, si legge nella nota, è “un gesto apprezzabile e di buona volontà”, ma non basta a chiudere la partita.

Sullo sfondo resta il tema che ha alimentato la protesta fin dall’inizio: il calo di clienti lamentato da ristoranti, bar e negozi del centro storico. Un centro che, con la ztl così com’è stata pensata, secondo FdI “risulta meno vivibile e attrattivo”. Il riferimento finale è al precedente esperimento dei varchi, naufragato nel primo decennio del secolo: “A quanto pare, non è servito di lezione”.