La ErmGroup Altotevere si presenta tra i filari di viti

Tra i filari di viti, con i bicchieri ancora in mano, la ErmGroup Altotevere si è presentata alla sua gente. È successo alle Cantine Blasi di Umbertide, dove è andato in scena il primo “Galà Opening” della società biancazzurra, alla quinta stagione consecutiva in Serie A3 Credem Banca.

Oltre duecento le persone arrivate. Sponsor, imprenditori del comprensorio, autorità. La scelta della location non era casuale: le Cantine Blasi sono diventate da poco sponsor del club, e a fare gli onori di casa sono stati i fratelli Michele ed Elisa Serafini.

“Il nostro titolare, Michele, è anche da sempre uno sportivo — ha spiegato Giorgia Tani, sommelier e delegata alla comunicazione dell’azienda — e nonostante la lunga storia siamo un’azienda giovane, perché fatta di giovani”. Un secolo fa i Blasi erano norcini e macellai; dagli anni Novanta è arrivato il vino, oggi intorno alle centomila bottiglie l’anno.

Prima la visita alla cantina storica del 1742, poi l’aperitivo con porchetta e salumi, infine la cena all’aperto e la parte ufficiale. In sala la consigliera regionale Letizia Michelini e il sindaco di San Giustino Stefano Veschi, insieme ai vertici della pallavolo umbra: il consigliere nazionale Fipav Giuseppe Lomurno, il presidente regionale Agostino Benedetti e l’ex arbitro internazionale Simone Santi. A condurre la serata, in veste inedita, il mental coach della squadra Nicola Cesarotti.

Soddisfatto l’amministratore delegato Claudio Bigi: “Una manifestazione andata al di sopra delle nostre aspettative, con oltre il 70% dei nostri sponsor presenti e altri imprenditori che ci stanno osservando”. Bigi punta a farne un appuntamento fisso di inizio stagione.

Sul palco anche il Club Arezzo Volley Academy, con cui la collaborazione va avanti dal 2023: gli aretini giocheranno la Serie B con il logo ErmGroup sulle maglie. Presenti il presidente Riccardo Lazzerelli e l’allenatore Mirko Morelli.

Poi la targa a Marco Bartolini per i cinque anni alla guida tecnica, la presentazione del nuovo sponsor tecnico Galex con le casacche 2026 e la sfilata dei giocatori. Organizzazione curata dalla presidente Elena Gragnoli con Giulia Rigucci e Gianluca Neri.