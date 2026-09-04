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Umbertide, ritrovata incidentata l’auto dell’anziano scomparso: ricerche concentrate a Racchiusole

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La Suzuki Jimny nera individuata poco prima delle 20. Dell’uomo, circa ottant’anni e affetto da Alzheimer, ancora nessuna traccia. Nella notte in campo cinofili e droni con termocamere

Un punto certo dal quale ripartire dopo ore di ricerche. Poco prima delle 20 di venerdì è stata ritrovata, in località Racchiusole nel territorio comunale di Umbertide, la Suzuki Jimny nera dell’uomo di circa ottant’anni residente a San Venanzo, affetto da Alzheimer e scomparso da giovedì 3 settembre.

L’automobile è stata trovata incidentata. Dell’anziano, al momento, non ci sono ancora tracce, ma il ritrovamento del veicolo rappresenta un passaggio decisivo perché consente ai soccorritori di delimitare un punto di ultimo avvistamento certo e concentrare le ricerche nell’area circostante.

L’Unità di Comando Locale dei Vigili del Fuoco è stata immediatamente trasferita a Racchiusole per dirigere sul posto tutte le operazioni. Le squadre hanno quindi avviato le perlustrazioni attorno al luogo in cui è stata individuata la vettura.

Le ricerche andranno avanti anche durante la notte. Sono in arrivo i nuclei cinofili dei Vigili del Fuoco, impegnati nel tentativo di seguire eventuali tracce lasciate sul terreno, e i droni dotati di termocamere e sensori a infrarossi, che sorvoleranno la zona alla ricerca di segnali utili.

Dall’alba di sabato 5 settembre il dispositivo sarà ulteriormente rafforzato. In campo ci saranno i Vigili del Fuoco di Perugia con le squadre specializzate nella ricerca e il personale TAS, i volontari della Protezione civile, i Carabinieri e il Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria, sotto il coordinamento della Prefettura di Perugia.

Partendo dal punto in cui è stata trovata l’auto verrà effettuato un rastrellamento capillare del territorio. Le operazioni proseguiranno senza interruzioni.

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