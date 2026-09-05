Under 15, al Buitoni arrivano Vis Pesaro e Ostiamare: torna il Memorial Silvano Luzzi

Per una squadra di Giovanissimi non capita spesso di trovarsi davanti due club professionistici. Succede al Buitoni sabato 12 settembre, giornata conclusiva della quinta edizione del torneo “Il nostro calcio – Memorial Silvano Luzzi”, che porta a Sansepolcro Vis Pesaro e Ostiamare.

La rassegna, riservata alla categoria Under 15, si apre martedì 8 settembre e va avanti fino a sabato. Sei le società dilettantistiche al via, divise in due triangolari: nel girone A Trestina, Foligno e Nuova Alba, nel girone B Cannara, Sansovino e i padroni di casa del Sansepolcro.

La prima fase si gioca tra martedì 8 e mercoledì 9. Le due vincitrici accedono alle semifinali di sabato, in programma dalle 10, dove trovano appunto le formazioni professionistiche. La finale per il terzo e quarto posto è fissata alle 15.30, la finalissima alle 16.45.

Il torneo è ormai un appuntamento fisso del settembre biturgense e negli anni si è ritagliato uno spazio preciso nel calendario giovanile della zona. Il richiamo alla storia del club è esplicito: il Sansepolcro Calcio nasce nel 1921 come Unione Sportiva Sansepolcro, e memoria e identità restano i due riferimenti a cui la società lega le proprie iniziative.

Al centro della manifestazione c’è la figura di Silvano Luzzi, imprenditore e uomo di sport, ricordato dalla società per le sue qualità umane oltre che per quello che ha rappresentato per il club e per la città. Il torneo che porta il suo nome nasce proprio con l’idea di tenere insieme le due cose: il ricordo di una persona e la valorizzazione dei ragazzi che crescono nei vivai del territorio.

Cinque edizioni in cinque anni, con una formula che funziona e un finale di settimana che promette buon calcio. Al Buitoni si comincia martedì.