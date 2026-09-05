Basket Serie C, la Romolini Immobiliare Sansepolcro piazza il colpo: preso il pivot Yabre

Centonovantotto centimetri per cento chili. È questo il primo dato che salta agli occhi guardando la scheda di Yacouba Mizi Yabre, nuovo pivot della Romolini Immobiliare Sansepolcro. La società biturgense ha ufficializzato l’accordo con il centro classe 2002 per la stagione sportiva in corso.

Un innesto che risponde a un’esigenza precisa. Coach Giovanni Caracchini avrà a disposizione un lungo capace di reggere l’urto sotto le plance, sia in fase di costruzione che in copertura difensiva. Fisicità e senso della posizione sono le due qualità che gli addetti ai lavori gli riconoscono da tempo.

La formazione cestistica di Yabre arriva dal Veneto, dove è cresciuto nei settori giovanili prima del salto tra i senior. Il debutto risale al 2021/2022, con la maglia della Pallacanestro San Bonifacio in C Silver. Da lì è cominciato un percorso che lo ha portato a girare buona parte della penisola: nel 2023/2024 il trasferimento in Puglia, alla Libertas Altamura, poi la stagione siciliana con l’Invicta 93cento nel 2024/2025.

L’ultima annata l’ha vissuta nel girone campano-calabrese con il Pollino Basket Castrovillari, chiudendo come uno degli uomini più continui del reparto lunghi. Un campionato che gli ha permesso di consolidare il proprio rendimento a rimbalzo, dove i Dukes contano di raccogliere i frutti maggiori.

A ventiquattro anni, Yabre arriva a Sansepolcro nel momento giusto della carriera. Ha alle spalle cinque stagioni di Serie C giocate in contesti molto diversi tra loro, dal Nord al Sud, e questo tipo di bagaglio pesa quando si tratta di gestire i minuti sporchi in area. La società lo indica come futuro punto di riferimento difensivo e come risorsa nelle rotazioni interne.

“A Mizi va il più caloroso benvenuto da parte di tutta la famiglia della Dukes”, si legge nella nota diffusa dal club. Il raduno e i primi allenamenti diranno quanto tempo servirà per l’inserimento nei meccanismi di squadra, ma la sensazione è che il reparto lunghi bianconero abbia trovato il tassello che mancava.